BNDES aprova R$ 3,5 bilhões para indústria do Pará desde 2023

A indústria do Pará recebeu R$ 3,5 bilhões em financiamentos aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde 2023, dentro do Plano Mais Produção (P+P), braço de financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal. Os dados constam em balanço divulgado pelo banco e mostram que a maior parte dos recursos foi destinada à modernização industrial, expansão da capacidade produtiva e aumento da competitividade no estado.

Do total aprovado para o Pará, R$ 2,9 bilhões foram direcionados ao eixo de Produtividade e R$ 554,4 milhões à Inovação. Segundo o banco, 71% dos recursos liberados no estado contemplaram micro, pequenas e médias empresas, o equivalente a R$ 2,4 bilhões.

Na região Norte, o volume aprovado pelo P+P chegou a R$ 9,9 bilhões no mesmo período. Até dezembro de 2026, o BNDES prevê destinar mais R$ 70 bilhões à NIB, após já ter alcançado, em dezembro de 2025, a meta inicial de R$ 300 bilhões em financiamentos no país.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, as empresas apoiadas pela política industrial registraram ganho médio de produtividade de 27,83%. No Brasil, os investimentos realizados por meio da NIB resultaram no desenvolvimento de 608 medicamentos, vacinas ou princípios ativos, na construção de 15 plantas industriais pioneiras e na criação de 33,8 mil postos de trabalho, além de R$ 4,7 bilhões destinados a projetos de inteligência artificial.

Conectividade e indústria no Pará

Entre os projetos com impacto direto no Pará está o financiamento de R$ 148,33 milhões, por meio do BNDES Fust, para a expansão da internet de banda larga da empresa Giga Mais Fibra em nove municípios paraenses: Marituba, Tucuruí, Abaetetuba, Bragança, Xinguara, Breu Branco, Aurora do Pará, Nova Ipixuna e Bom Jesus do Tocantins. A iniciativa deve ampliar a cobertura de rede para cerca de 311 mil domicílios, considerando também municípios do Maranhão.

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), criado pela Lei 9.998/2000, tem como objetivo reduzir desigualdades regionais e ampliar o acesso à internet de qualidade. Desde outubro de 2023, o BNDES já aprovou R$ 526,7 milhões para oito projetos do fundo em 185 municípios de 10 estados.

Indústria tradicional e inovação ambiental

No setor industrial tradicional, o banco aprovou R$ 20 milhões para a Tramontina Belém, unidade com sede na capital paraense que emprega cerca de 370 trabalhadores e fabrica itens como cadeiras, mesas e utensílios com madeira de origem legal. O crédito integra um pacote maior de R$ 135 milhões destinado ao grupo empresarial para modernização do parque fabril em diferentes estados.

Já na área de inovação e sustentabilidade, um dos destaques é o financiamento de R$ 221 milhões para a Wave Aluminium Brasil S.A. instalar, em Barcarena (PA), uma planta demonstrativa para beneficiamento de resíduos de bauxita. A unidade, prevista para entrar em operação em setembro de 2026, terá capacidade para processar 50 mil toneladas de resíduo por ano e deve gerar 386 empregos durante a implantação e 314 na fase operacional.

O projeto utiliza tecnologia baseada em micro-ondas para recuperar minerais com valor comercial, como ferro e silicatos, além de produzir “ferro metálico de baixo carbono”, com potencial uso na siderurgia. A iniciativa foi aprovada no âmbito do programa BNDES Mais Inovação e está alinhada ao eixo verde da NIB.

Como funciona o Plano Mais Produção

O Plano Mais Produção se estrutura em quatro eixos: inovação, verde, exportação e produtividade. No caso da produtividade, os recursos são destinados à compra de máquinas e equipamentos nacionais e à ampliação da capacidade produtiva. No eixo de inovação, o foco é o apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e plantas industriais pioneiras. Já as frentes de exportação e verde financiam, respectivamente, a venda de bens ao exterior e projetos voltados à descarbonização e à sustentabilidade.

Em âmbito nacional, desde 2023, o BNDES já destinou R$ 111,8 bilhões para micro, pequenas e médias indústrias, em mais de 157 mil operações, e R$ 175,6 bilhões para indústrias de grande porte.

Os números reforçam o papel estratégico da indústria paraense dentro da política industrial federal, especialmente em áreas como transformação mineral, bioeconomia, conectividade e modernização produtiva, setores considerados centrais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.