Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

BNDES aprova R$ 3,5 bilhões para indústria do Pará desde 2023

Maioria dos recursos foi destinada à produtividade e modernização industrial

Fabyo Cruz
fonte

Setor da indústria no Pará (Foto: Ascom Codec)

A indústria do Pará recebeu R$ 3,5 bilhões em financiamentos aprovados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) desde 2023, dentro do Plano Mais Produção (P+P), braço de financiamento da Nova Indústria Brasil (NIB), política industrial do governo federal. Os dados constam em balanço divulgado pelo banco e mostram que a maior parte dos recursos foi destinada à modernização industrial, expansão da capacidade produtiva e aumento da competitividade no estado.

Do total aprovado para o Pará, R$ 2,9 bilhões foram direcionados ao eixo de Produtividade e R$ 554,4 milhões à Inovação. Segundo o banco, 71% dos recursos liberados no estado contemplaram micro, pequenas e médias empresas, o equivalente a R$ 2,4 bilhões.

Na região Norte, o volume aprovado pelo P+P chegou a R$ 9,9 bilhões no mesmo período. Até dezembro de 2026, o BNDES prevê destinar mais R$ 70 bilhões à NIB, após já ter alcançado, em dezembro de 2025, a meta inicial de R$ 300 bilhões em financiamentos no país.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, as empresas apoiadas pela política industrial registraram ganho médio de produtividade de 27,83%. No Brasil, os investimentos realizados por meio da NIB resultaram no desenvolvimento de 608 medicamentos, vacinas ou princípios ativos, na construção de 15 plantas industriais pioneiras e na criação de 33,8 mil postos de trabalho, além de R$ 4,7 bilhões destinados a projetos de inteligência artificial.

Conectividade e indústria no Pará

Entre os projetos com impacto direto no Pará está o financiamento de R$ 148,33 milhões, por meio do BNDES Fust, para a expansão da internet de banda larga da empresa Giga Mais Fibra em nove municípios paraenses: Marituba, Tucuruí, Abaetetuba, Bragança, Xinguara, Breu Branco, Aurora do Pará, Nova Ipixuna e Bom Jesus do Tocantins. A iniciativa deve ampliar a cobertura de rede para cerca de 311 mil domicílios, considerando também municípios do Maranhão.

O Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), criado pela Lei 9.998/2000, tem como objetivo reduzir desigualdades regionais e ampliar o acesso à internet de qualidade. Desde outubro de 2023, o BNDES já aprovou R$ 526,7 milhões para oito projetos do fundo em 185 municípios de 10 estados.

Indústria tradicional e inovação ambiental

No setor industrial tradicional, o banco aprovou R$ 20 milhões para a Tramontina Belém, unidade com sede na capital paraense que emprega cerca de 370 trabalhadores e fabrica itens como cadeiras, mesas e utensílios com madeira de origem legal. O crédito integra um pacote maior de R$ 135 milhões destinado ao grupo empresarial para modernização do parque fabril em diferentes estados.

Já na área de inovação e sustentabilidade, um dos destaques é o financiamento de R$ 221 milhões para a Wave Aluminium Brasil S.A. instalar, em Barcarena (PA), uma planta demonstrativa para beneficiamento de resíduos de bauxita. A unidade, prevista para entrar em operação em setembro de 2026, terá capacidade para processar 50 mil toneladas de resíduo por ano e deve gerar 386 empregos durante a implantação e 314 na fase operacional.

O projeto utiliza tecnologia baseada em micro-ondas para recuperar minerais com valor comercial, como ferro e silicatos, além de produzir “ferro metálico de baixo carbono”, com potencial uso na siderurgia. A iniciativa foi aprovada no âmbito do programa BNDES Mais Inovação e está alinhada ao eixo verde da NIB.

Como funciona o Plano Mais Produção

O Plano Mais Produção se estrutura em quatro eixos: inovação, verde, exportação e produtividade. No caso da produtividade, os recursos são destinados à compra de máquinas e equipamentos nacionais e à ampliação da capacidade produtiva. No eixo de inovação, o foco é o apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e plantas industriais pioneiras. Já as frentes de exportação e verde financiam, respectivamente, a venda de bens ao exterior e projetos voltados à descarbonização e à sustentabilidade.

Em âmbito nacional, desde 2023, o BNDES já destinou R$ 111,8 bilhões para micro, pequenas e médias indústrias, em mais de 157 mil operações, e R$ 175,6 bilhões para indústrias de grande porte.

Os números reforçam o papel estratégico da indústria paraense dentro da política industrial federal, especialmente em áreas como transformação mineral, bioeconomia, conectividade e modernização produtiva, setores considerados centrais para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

bnds

setor indústrial do pará

financiamentos
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

DEBATES

Belém recebe encontro sobre inovação, bioeconomia e futuro da indústria na Amazônia

Etapa Norte da Jornada Nacional de Inovação da Indústria acontece nos dias 11 e 12 de março

09.03.26 14h42

AVANÇO

Fim da 6x1: cúpula da Câmara avalia que projeto avançará e transição pode estar na Constituição

Integrantes da equipe econômica ouvidos pela reportagem preferiam que o texto da transição viesse em projeto de lei em separado pela facilidade em aprovar.

09.03.26 12h28

Cesta básica

Cesta básica em Belém custa R$ 674 em fevereiro e consome quase 45% do salário mínimo, aponta Dieese

Nos dois primeiros meses de 2026, o custo da cesta básica na capital paraense acumula alta de 1,13%

09.03.26 12h02

CONCURSOS FISCAIS

Com salários de até R$ 37 mil, Brasil tem 14 concursos fiscais abertos e previstos com mil vagas

Oportunidades são para diferentes estados e municípios, com vagas para auditores fiscais, analistas e agentes tributários; destaque para Belém, que pode oferecer 20 vagas imediatas

09.03.26 7h15

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Melhor prevenir

Imposto de Renda 2026: contribuintes já devem se preparar para as novas regras

Contador orienta que organização antecipada de documentos e atenção aos rendimentos podem evitar erros e acelerar restituição

06.03.26 8h00

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

MEDIAÇÃO

Regularização fundiária no Pará: 40 mil pessoas podem ser beneficiadas após acordo com AGU

Articulação em Brasília busca garantir títulos de terra para 8 mil famílias em áreas de conflito nas regiões do Xingu e Altamira

04.03.26 17h35

Economia

Supermercado abre mais de 100 vagas de emprego em Belém, Ananindeua e outras cidades do Pará

Oportunidades são para diversas funções operacionais, com inscrição online. Todas as vagas são inclusivas para pessoas com deficiência

04.03.26 11h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda