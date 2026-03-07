Venda de veículos cresce mais de 8% em fevereiro, diz Anfavea

As vendas de veículos no Brasil registraram crescimento de 8,6% em fevereiro na comparação com janeiro, alcançando 185,2 mil emplacamentos no período. Em relação a fevereiro de 2025, o avanço foi de 0,1%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No acumulado do primeiro bimestre de 2026, foram vendidas 355,7 mil unidades, resultado semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo a entidade.

A produção de veículos também apresentou crescimento em fevereiro frente a janeiro. Ao todo, 204,3 mil unidades saíram das fábricas, volume 24,9% maior do que as 163,6 mil produzidas no primeiro mês do ano. Apesar da alta mensal, o resultado do primeiro bimestre indica retração: foram fabricados 368 mil autoveículos, queda de 8,9% em relação ao mesmo período de 2025.

Na comparação direta entre fevereiro deste ano e fevereiro do ano passado, a produção recuou 8,2%. De acordo com a Anfavea, um fator que ajuda a explicar a diferença é o calendário. “Importante frisar que, em 2025, o Carnaval caiu em março, contribuindo também para um melhor ritmo de produção em fevereiro do ano passado”, destacou a entidade.

Exportações impactam produção

Segundo a associação, o bom desempenho das vendas em fevereiro não foi suficiente para manter o ritmo da produção no acumulado do ano. O principal fator foi a queda nas exportações.

Nos dois primeiros meses de 2026, 59,4 mil veículos foram embarcados para o exterior, uma redução de 28% em comparação com o mesmo período de 2025. Apenas em fevereiro, foram exportadas 33,5 mil unidades — aumento de 29,6% frente a janeiro, quando 25,9 mil veículos foram enviados para outros países.

Mesmo assim, na comparação com fevereiro do ano passado houve queda de 34%.

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, demonstrou preocupação com a retração das vendas externas, especialmente para um dos principais mercados do setor. “Causa preocupação a retração expressiva nas exportações para a Argentina, mercado que nos ajudou muito nos resultados positivos de 2025”, afirmou.

Híbridos e elétricos ganham espaço

O balanço mensal também aponta crescimento na participação de veículos eletrificados no mercado brasileiro. Em fevereiro, foram emplacadas 28.120 unidades de veículos leves híbridos e elétricos, o equivalente a 15,9% do total de vendas no mês.

Desse volume, 43% tiveram produção nacional — a maior participação já registrada na série histórica acompanhada pela entidade.

Para Calvet, o resultado reflete os investimentos feitos pela indústria em inovação e novas tecnologias. “Os resultados dos investimentos em novas tecnologias e produtos são cada vez mais palpáveis”, afirmou.

Apesar do cenário de desafios, o presidente da Anfavea destacou a confiança do setor na continuidade dos investimentos no país. “Temos desafios para manter nosso crescimento dos últimos anos, e o mais novo deles é a guerra no Oriente Médio, que pode ter impactos macroeconômicos e logísticos. Porém, acreditamos na resiliência da cadeia automotiva brasileira e na firme intenção dos nossos associados de continuar investindo no país”, concluiu.