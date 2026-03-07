Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Venda de veículos cresce mais de 8% em fevereiro, diz Anfavea

Foram efetuados 185,2 mil emplacamentos

Gabi Gutierrez

As vendas de veículos no Brasil registraram crescimento de 8,6% em fevereiro na comparação com janeiro, alcançando 185,2 mil emplacamentos no período. Em relação a fevereiro de 2025, o avanço foi de 0,1%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (6) pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

No acumulado do primeiro bimestre de 2026, foram vendidas 355,7 mil unidades, resultado semelhante ao registrado no mesmo período do ano passado, segundo a entidade.

A produção de veículos também apresentou crescimento em fevereiro frente a janeiro. Ao todo, 204,3 mil unidades saíram das fábricas, volume 24,9% maior do que as 163,6 mil produzidas no primeiro mês do ano. Apesar da alta mensal, o resultado do primeiro bimestre indica retração: foram fabricados 368 mil autoveículos, queda de 8,9% em relação ao mesmo período de 2025.

Na comparação direta entre fevereiro deste ano e fevereiro do ano passado, a produção recuou 8,2%. De acordo com a Anfavea, um fator que ajuda a explicar a diferença é o calendário. “Importante frisar que, em 2025, o Carnaval caiu em março, contribuindo também para um melhor ritmo de produção em fevereiro do ano passado”, destacou a entidade.

Exportações impactam produção

Segundo a associação, o bom desempenho das vendas em fevereiro não foi suficiente para manter o ritmo da produção no acumulado do ano. O principal fator foi a queda nas exportações.

Nos dois primeiros meses de 2026, 59,4 mil veículos foram embarcados para o exterior, uma redução de 28% em comparação com o mesmo período de 2025. Apenas em fevereiro, foram exportadas 33,5 mil unidades — aumento de 29,6% frente a janeiro, quando 25,9 mil veículos foram enviados para outros países.

Mesmo assim, na comparação com fevereiro do ano passado houve queda de 34%.

O presidente da Anfavea, Igor Calvet, demonstrou preocupação com a retração das vendas externas, especialmente para um dos principais mercados do setor. “Causa preocupação a retração expressiva nas exportações para a Argentina, mercado que nos ajudou muito nos resultados positivos de 2025”, afirmou.

Híbridos e elétricos ganham espaço

O balanço mensal também aponta crescimento na participação de veículos eletrificados no mercado brasileiro. Em fevereiro, foram emplacadas 28.120 unidades de veículos leves híbridos e elétricos, o equivalente a 15,9% do total de vendas no mês.

Desse volume, 43% tiveram produção nacional — a maior participação já registrada na série histórica acompanhada pela entidade.

Para Calvet, o resultado reflete os investimentos feitos pela indústria em inovação e novas tecnologias. “Os resultados dos investimentos em novas tecnologias e produtos são cada vez mais palpáveis”, afirmou.

Apesar do cenário de desafios, o presidente da Anfavea destacou a confiança do setor na continuidade dos investimentos no país. “Temos desafios para manter nosso crescimento dos últimos anos, e o mais novo deles é a guerra no Oriente Médio, que pode ter impactos macroeconômicos e logísticos. Porém, acreditamos na resiliência da cadeia automotiva brasileira e na firme intenção dos nossos associados de continuar investindo no país”, concluiu.

 
 
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vendas de carros
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

MOBILIDADE

Venda de veículos cresce mais de 8% em fevereiro, diz Anfavea

Foram efetuados 185,2 mil emplacamentos

07.03.26 9h44

FACILIDADES

Banco brasileiro lança Pix para compras na Argentina; veja qual

Função permite pagar produtos fora do país com Código QR

07.03.26 9h29

BANCO DO BRASIL

Pará tem oito imóveis em campanha do BB que oferece compra com até 70% de desconto

Campanha nacional do o Banco do Brasil reúne 162 unidades para compra por leilão ou proposta direta

06.03.26 19h08

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda