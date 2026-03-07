Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Pará registra mais de 22 mil renovações automáticas de CNH

Região norte soma mais de 52 mil motoristas beneficiados

Gabi Gutierrez
fonte

Baliza deixa de ser obrigatória em alguns estados do Brasil (Reprodução)

Mais de 1,15 milhão de motoristas brasileiros já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente desde a criação da chamada “MP do Bom Condutor”. No Pará, 22.508 condutores foram beneficiados com a atualização automática do documento, segundo dados divulgados pelo programa CNH do Brasil.

A medida entrou em vigor após a publicação da Medida Provisória nº 1.327/2025 e permite que motoristas com bom histórico no trânsito renovem a habilitação sem precisar ir ao Detran, agendar atendimento ou pagar taxas. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a iniciativa já gerou uma economia estimada de R$ 854,8 milhões para os brasileiros.

Norte soma mais de 52 mil renovações automáticas

Na região Norte, 52.861 motoristas já tiveram a CNH renovada automaticamente. O Pará concentra o maior número de beneficiados da região, com 22.508 renovações.

Os demais estados também registram motoristas contemplados pelo novo modelo digital:

  • Rondônia: 8.325 renovações
  • Tocantins: 7.434
  • Amazonas: 6.743
  • Acre: 3.317
  • Roraima: 2.820
  • Amapá: 1.714

Apesar de concentrarem menor população que outras regiões do país, os estados nortistas também vêm aderindo ao modelo simplificado de renovação da carteira de motorista.

Sudeste lidera ranking nacional

No ranking nacional, os estados do Sudeste concentram o maior número de renovações automáticas. São Paulo lidera com 306.133 motoristas beneficiados, seguido por Minas Gerais (126.170) e Rio de Janeiro (99.515).

Outros estados com destaque incluem Paraná (75.222), Rio Grande do Sul (74.366), Bahia (59.959) e Santa Catarina (58.991).

Quem pode renovar automaticamente

A renovação automática da CNH é válida para motoristas que não cometeram infrações com pontuação nos últimos 12 meses e que atendem aos critérios estabelecidos pela medida provisória.

O benefício não se aplica a condutores com 70 anos ou mais, pessoas com restrições médicas que reduzam o prazo de validade do documento ou motoristas com a CNH vencida há mais de 30 dias. Já para quem tem entre 50 e 69 anos, a renovação automática pode ser utilizada apenas uma vez.

Segundo o secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão, a iniciativa também busca incentivar a regularização de motoristas no país.

“O programa está atingindo seu objetivo, que é formalizar aquelas pessoas que já dirigiam carro e pilotavam motocicleta sem a habilitação”, afirmou.

CNH digital cresce no país

A renovação automática ocorre inicialmente por processamento em lotes, respeitando o prazo legal de até 30 dias após o vencimento da habilitação, período em que o motorista ainda pode circular normalmente.

A versão digital da CNH passa a ter validade imediata, enquanto a emissão do documento físico continua disponível mediante solicitação.

Atualmente, o aplicativo do programa CNH do Brasil reúne mais de 52 milhões de usuários ativos no país. Pela plataforma, mais de 3,6 milhões de pessoas já iniciaram o curso de formação de condutores de forma digital, ampliando o acesso ao processo de habilitação.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

renovação da cnh

CNH

Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

automático

Pará registra mais de 22 mil renovações automáticas de CNH

Região norte soma mais de 52 mil motoristas beneficiados

07.03.26 10h27

MOBILIDADE

Venda de veículos cresce mais de 8% em fevereiro, diz Anfavea

Foram efetuados 185,2 mil emplacamentos

07.03.26 9h44

FACILIDADES

Banco brasileiro lança Pix para compras na Argentina; veja qual

Função permite pagar produtos fora do país com Código QR

07.03.26 9h29

BANCO DO BRASIL

Pará tem oito imóveis em campanha do BB que oferece compra com até 70% de desconto

Campanha nacional do o Banco do Brasil reúne 162 unidades para compra por leilão ou proposta direta

06.03.26 19h08

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

HOTELARIA

Vila Galé Belém: veja como funciona a modalidade de uso diário no hotel

Inaugurado para a COP, o hotel aposta na modalidade de day use e culinária mediterrânea com toques regionais para atrair público local e viajantes

01.03.26 8h30

DIREITO DO TRABALHADOR

Para supermercados de Belém nova regra sobre feriados só deve impactar em 2027

Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego foi prorrogada por 90 dias e fortalece exigência de convenção coletiva

27.02.26 7h00

OURO NEGRO

Crise no açaí vai além da polêmica e revela aperto financeiro na cadeia produtiva

Batedores relatam prejuízo, atravessadores defendem a lei da oferta e demanda e entidade do setor aponta dificuldades crescentes para manter a atividade.

01.03.26 6h00

CONCURSOS BANCÁRIOS

Brasil tem 1,4 mil vagas previstas em concursos bancários com salário de até R$ 29 mil

Total de vagas previstas soma 1.448 oportunidades em órgãos e instituições financeiras públicas

16.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda