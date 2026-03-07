Pará registra mais de 22 mil renovações automáticas de CNH

Mais de 1,15 milhão de motoristas brasileiros já tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) renovada automaticamente desde a criação da chamada “MP do Bom Condutor”. No Pará, 22.508 condutores foram beneficiados com a atualização automática do documento, segundo dados divulgados pelo programa CNH do Brasil.

A medida entrou em vigor após a publicação da Medida Provisória nº 1.327/2025 e permite que motoristas com bom histórico no trânsito renovem a habilitação sem precisar ir ao Detran, agendar atendimento ou pagar taxas. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a iniciativa já gerou uma economia estimada de R$ 854,8 milhões para os brasileiros.

Norte soma mais de 52 mil renovações automáticas

Na região Norte, 52.861 motoristas já tiveram a CNH renovada automaticamente. O Pará concentra o maior número de beneficiados da região, com 22.508 renovações.

Os demais estados também registram motoristas contemplados pelo novo modelo digital:

Rondônia: 8.325 renovações

Tocantins: 7.434

Amazonas: 6.743

Acre: 3.317

Roraima: 2.820

Amapá: 1.714

Apesar de concentrarem menor população que outras regiões do país, os estados nortistas também vêm aderindo ao modelo simplificado de renovação da carteira de motorista.

Sudeste lidera ranking nacional

No ranking nacional, os estados do Sudeste concentram o maior número de renovações automáticas. São Paulo lidera com 306.133 motoristas beneficiados, seguido por Minas Gerais (126.170) e Rio de Janeiro (99.515).

Outros estados com destaque incluem Paraná (75.222), Rio Grande do Sul (74.366), Bahia (59.959) e Santa Catarina (58.991).

Quem pode renovar automaticamente

A renovação automática da CNH é válida para motoristas que não cometeram infrações com pontuação nos últimos 12 meses e que atendem aos critérios estabelecidos pela medida provisória.

O benefício não se aplica a condutores com 70 anos ou mais, pessoas com restrições médicas que reduzam o prazo de validade do documento ou motoristas com a CNH vencida há mais de 30 dias. Já para quem tem entre 50 e 69 anos, a renovação automática pode ser utilizada apenas uma vez.

Segundo o secretário nacional de trânsito, Adrualdo Catão, a iniciativa também busca incentivar a regularização de motoristas no país.

“O programa está atingindo seu objetivo, que é formalizar aquelas pessoas que já dirigiam carro e pilotavam motocicleta sem a habilitação”, afirmou.

CNH digital cresce no país

A renovação automática ocorre inicialmente por processamento em lotes, respeitando o prazo legal de até 30 dias após o vencimento da habilitação, período em que o motorista ainda pode circular normalmente.

A versão digital da CNH passa a ter validade imediata, enquanto a emissão do documento físico continua disponível mediante solicitação.

Atualmente, o aplicativo do programa CNH do Brasil reúne mais de 52 milhões de usuários ativos no país. Pela plataforma, mais de 3,6 milhões de pessoas já iniciaram o curso de formação de condutores de forma digital, ampliando o acesso ao processo de habilitação.