Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

O Liberal
fonte

A forte chuva causou transtorno na região sudeste do Pará (Foto: Prefeitura de Parauapebas/Divulgação)

A forte chuva que atingiu Parauapebas e outras áreas do sudeste do Pará neste sábado (6) provocou alagamentos, queda de muros, danos em unidades de ensino e transtornos no trânsito. Várias ruas ficaram submersa e escolas tiveram pátios completamente alagados.

O muro da Escola Sulamita Brito desabou durante o temporal, levando ao adiamento da formatura dos alunos, inicialmente prevista para este sábado. Segundo a secretária municipal de Educação, Maura Paulino, o evento foi transferido para domingo (7), na Escola Terezinha de Jesus. “Um tapume será instalado e a formatura, prevista para este sábado, foi remarcada para domingo. Na segunda-feira, a escola passará por higienização”, afirmou.

A chuva mais intensa começou ainda durante a madrugada, elevando o nível de cursos d’água e exigindo atenção especial às áreas próximas a rios, encostas e ocupações irregulares. A Defesa Civil mantém monitoramento constante, tanto em Parauapebas quanto em cidades vizinhas, como Marabá, que também está em estado de alerta neste início do chamado inverno amazônico, período que vai de dezembro a março e concentra o maior volume de chuvas na região Norte.

Prefeitura instala Comitê de Crise para ações imediatas

Diante da previsão de chuvas intensas nas próximas semanas, a Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais. A medida foi tomada após relatórios da Defesa Civil, elaborados em parceria com a mineradora Vale, apontarem risco elevado de precipitações em dezembro e janeiro.

A reunião foi convocada pela Chefia de Gabinete, sob responsabilidade de Joelma Leite, e reuniu representantes de áreas estratégicas, incluindo as secretarias de Educação, Fazenda, Obras, Segurança Institucional, Procuradoria, além do Prosap e da Assessoria de Comunicação.

O Comitê de Crise já trabalha com cinco frentes de ação divididas entre área urbana e rural. Entre as medidas prioritárias estão a limpeza de canais, o acompanhamento do nível do Rio Parauapebas e a vigilância intensificada em locais de ocupação irregular, onde o risco de alagamento e deslizamentos é maior.

Como ação preventiva diante do alto volume de água acumulado, o governo municipal abriu as comportas do lago do bairro Nova Carajás e liberou 7 das 14 comportas do Lago do Complexo Turístico. Equipes da Secretaria de Obras estão de plantão monitorando vias já afetadas e atuando para normalizar o trânsito e reduzir pontos de alagamento.

A Prefeitura reforçou que continuará atualizando a população e orientou que casos de emergência sejam reportados à Defesa Civil pelo número 199.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

TECNOLOGIA

Com 39% de cobertura, 5G ainda não chega à maioria das cidades do Pará

O Pará alcançou, até 2 de dezembro de 2025, um total de 57 municípios com cobertura ativa de 5G, de acordo um levantamento feito pela reportagem do Grupo Liberal com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

07.12.25 7h30

POLÍCIA

Casos de stalking sobem 30,8% no Pará

A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), de janeiro a outubro de 2024, registrou 2.595 ocorrências, enquanto no mesmo período deste ano foram 3.395

06.12.25 18h00

TEMPORAL

Forte chuva atinge Parauapebas e deixa ruas alagadas

No Instagram, a prefeitura divulgou um alerta laranja com duração de 24 horas sobre a chuva intensa neste sábado (6/12)

06.12.25 11h45

MAIS LIDAS EM PARÁ

Nossa Senhora da Conceição

Funcionamento dos serviços de saúde do Pará no feriado: veja o que abre e fecha

Alguns hospitais terão atendimento parcial e regime de plantão nesse feriado de Nossa Senhora da Conceição

07.12.25 12h46

TRATAMENTO

Pará recebe antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol; veja mais

A medicação só poderá ser administrada sob acompanhamento médico

11.10.25 19h50

PARÁ

Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais

07.12.25 17h06

FISCALIZAÇÃO

Supermercado recebe vistoria sanitária, após caso de metanol em Belém

A informação foi confirmada pela própria empresa à reportagem. O estabelecimento informou que as bebidas do lote citado já haviam sido recolhidas previamente e que a ação da fiscalização apenas formalizou um protocolo de rotina

07.12.25 21h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda