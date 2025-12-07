Chuvas intensas causam estragos em Parauapebas e levam Prefeitura a instalar Comitê de Crise

A forte chuva que atingiu Parauapebas e outras áreas do sudeste do Pará neste sábado (6) provocou alagamentos, queda de muros, danos em unidades de ensino e transtornos no trânsito. Várias ruas ficaram submersa e escolas tiveram pátios completamente alagados.

O muro da Escola Sulamita Brito desabou durante o temporal, levando ao adiamento da formatura dos alunos, inicialmente prevista para este sábado. Segundo a secretária municipal de Educação, Maura Paulino, o evento foi transferido para domingo (7), na Escola Terezinha de Jesus. “Um tapume será instalado e a formatura, prevista para este sábado, foi remarcada para domingo. Na segunda-feira, a escola passará por higienização”, afirmou.

A chuva mais intensa começou ainda durante a madrugada, elevando o nível de cursos d’água e exigindo atenção especial às áreas próximas a rios, encostas e ocupações irregulares. A Defesa Civil mantém monitoramento constante, tanto em Parauapebas quanto em cidades vizinhas, como Marabá, que também está em estado de alerta neste início do chamado inverno amazônico, período que vai de dezembro a março e concentra o maior volume de chuvas na região Norte.

Prefeitura instala Comitê de Crise para ações imediatas

Diante da previsão de chuvas intensas nas próximas semanas, a Prefeitura Municipal de Parauapebas instalou, ainda na tarde de sábado, um Comitê de Crise para coordenar ações emergenciais. A medida foi tomada após relatórios da Defesa Civil, elaborados em parceria com a mineradora Vale, apontarem risco elevado de precipitações em dezembro e janeiro.

A reunião foi convocada pela Chefia de Gabinete, sob responsabilidade de Joelma Leite, e reuniu representantes de áreas estratégicas, incluindo as secretarias de Educação, Fazenda, Obras, Segurança Institucional, Procuradoria, além do Prosap e da Assessoria de Comunicação.

O Comitê de Crise já trabalha com cinco frentes de ação divididas entre área urbana e rural. Entre as medidas prioritárias estão a limpeza de canais, o acompanhamento do nível do Rio Parauapebas e a vigilância intensificada em locais de ocupação irregular, onde o risco de alagamento e deslizamentos é maior.

Como ação preventiva diante do alto volume de água acumulado, o governo municipal abriu as comportas do lago do bairro Nova Carajás e liberou 7 das 14 comportas do Lago do Complexo Turístico. Equipes da Secretaria de Obras estão de plantão monitorando vias já afetadas e atuando para normalizar o trânsito e reduzir pontos de alagamento.

A Prefeitura reforçou que continuará atualizando a população e orientou que casos de emergência sejam reportados à Defesa Civil pelo número 199.