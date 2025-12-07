Instituto Embellir inaugura espaço em Belém trazendo inovação e pioneirismo em tratamentos estético

Os procedimentos estéticos ganharam destaque nos últimos anos, atraindo aqueles que buscam manter a saúde e a aparência em dia. Pensando em oferecer o que há de mais avançado em tecnologia estética, o dermatologista Thales Melo inaugurou a clínica Instituto Embellir, em Belém. Com tratamentos e técnicas pioneiras no Pará, a clínica visa proporcionar aos pacientes cuidados estéticos de alto padrão, com segurança e inovação.

“A ideia da clínica começou há muitos anos, desde que realizei a minha primeira pós-graduação. Eu já tinha o nome, o desenho, e eu sempre tive esse lado humanizado, no embelezamento, buscando inspiração divina. Os pacientes se sentem acolhidos comigo e já estavam criando um vínculo muito forte e me estimularam para eu abrir esse espaço com a minha cara, no qual eles sempre se sentirão ainda mais acolhidos”, contou.

Entre os procedimentos mais procurados na clínica, a 'mini lipo' se destaca. No entanto, o Instituto Embellir oferece uma ampla gama de tratamentos avançados, fruto de pesquisas aprofundadas e realizados com equipamentos de última geração. Essas tecnologias, cuidadosamente selecionadas e trazidas para Belém, garantem a inovação no setor estético. O Morpheus BodyTite e o Nanofat são exemplos de tecnologias pioneiras no estado, oferecendo resultados de alta precisão e segurança.

"Atualmente, há um grande boom das canetas emagrecedoras, que têm atraído muitos pacientes com gordura localizada. Até pouco tempo atrás, as lipoesculturas maiores eram mais procuradas, mas hoje em dia, as pessoas querem procedimentos menos invasivos e com recuperação rápida. A mini lipo surge como solução definitiva para a gordura localizada, sem necessidade de internação ou sedação profunda. A técnica utiliza uma sedação mais leve, similar à endoscopia, onde o paciente permanece consciente, mas não lembra de nada após o procedimento. Isso permite uma recuperação muito mais rápida, com menos tempo afastado das atividades diárias. A procura por essa técnica tem sido grande, e estamos trazendo para Belém a mesma qualidade e segurança que oferecemos em nossas clínicas de Brasília e São Paulo", explicou.

"Além disso, estamos trazendo para Belém tecnologias de ponta, como a plataforma Morpheus BodyTite, que inclui ponteiras específicas para tratamentos faciais e corporais. Essas tecnologias são essenciais para garantir resultados eficazes, como a redução de flacidez e a melhora da definição da pele, sem a necessidade de grandes cortes, como na abdominoplastia. Outro diferencial é o Nanofat, um procedimento pioneiro que trabalha com a própria gordura do paciente para rejuvenescimento. São tratamentos altamente especializados, com resultados excelentes, e acredito que vão se tornar referência em Belém por muito tempo, assim como já são em outras grandes capitais", completou.

Cuidado com o paciente é fundamental

A clínica foi planejada para oferecer um cuidado completo aos pacientes, contando com uma equipe médica multidisciplinar, que inclui psiquiatras, nutrólogos, ginecologistas e endocrinologistas. Além disso, dispõe de um bloco cirúrgico e salas de recuperação, garantindo todo o conforto e os cuidados necessários, com a segurança médica imprescindível para a realização dos procedimentos.

"Eu refleti bastante antes de abrir esse empreendimento, pois, como empresário, minha preocupação sempre foi encontrar soluções para o que estava faltando. Em Belém, eu atendia em algumas clínicas, mas percebia que havia lacunas. Não podia operar e atender ao mesmo tempo, e isso prejudicava a comodidade do paciente. Muitas vezes, ele precisava se deslocar entre diferentes locais para consultar o ginecologista, nutricionista e até mesmo o dermatologista. Com a clínica Embellir, buscamos unir todo o cuidado em um só lugar. Trouxemos uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais de saúde mental, nutrólogos e ginecologistas, para oferecer um atendimento integral, que otimiza o tempo do paciente. Vivemos em um mundo onde o tempo é um bem precioso, e nossa missão aqui é proporcionar, além da harmonização estética, o atendimento completo que faltava para o público paraense”, contou.

Thales Melo diz ainda que, embora tenha se especializado em Belo Horizonte e São Paulo, onde as técnicas são realizadas em consultórios, a clínica inaugurada em Belém dispõe de um bloco cirúrgico com toda a segurança e tecnologia necessárias. "Além de consultórios ultra modernos, oferecemos um ambiente cirúrgico completo, com uma equipe de anestesistas e médicos especializados, garantindo maior segurança para procedimentos mais invasivos. Com equipamentos de última geração, como uma maca tecnológica e aspirador de lipoaspiração moderno, os pacientes podem realizar os tratamentos com a certeza de que têm o melhor cuidado e segurança", completou.

O cuidado pós-procedimento é essencial para garantir os melhores resultados dos tratamentos. Por isso, a clínica oferece um espaço exclusivo para a recuperação, onde o paciente pode se restabelecer com segurança e conforto antes de voltar para casa, além de contar com acompanhamento nas consultas pós-procedimento.

“O primeiro grande cuidado ao criar o meu empreendimento foi garantir que ele não tivesse cara de hospital, pois muitos pacientes têm esse receio. Porém, buscamos oferecer a mesma segurança e tecnologia de um ambiente hospitalar. Nossa sala de pós-operatório é equipada com tecnologias avançadas para reduzir fibroses e tratar seromas. Temos também uma fisioterapia especializada para essa fase de recuperação. Pensando no bem-estar do paciente, criamos um ambiente que remete a um spa, com terapias como pedras quentes e aromaterapia, para proporcionar um momento de relaxamento e equilíbrio. Sabemos que o pós-operatório pode ser delicado, por isso nos dedicamos a cuidar dos pacientes da melhor forma possível, tanto física quanto emocionalmente”, disse.

Indicação

Embora a clínica ofereça uma ampla gama de procedimentos, o dermatologista Thales Leal realiza uma avaliação completa antes de definir o tratamento, assegurando que cada paciente receba o atendimento mais adequado e personalizado para seu caso.

"A primeira prioridade é a correta indicação do procedimento. Sou um médico que não hesita em encaminhar o paciente para outros colegas se for um caso que demande cirurgia plástica, como uma abdominoplastia. Trabalhamos com grandes cirurgiões renomados que fazem parte da nossa equipe e com os quais podemos contar para encaminhamentos. A indicação correta é fundamental: 90% do sucesso do procedimento depende de mim, e os outros 10% são pós-operatório”, explicou.

Além disso a infraestrutura da clínica conta com autoclave própria, bloco cirúrgico totalmente equipado com aparelhos de reanimação e uma equipe de anestesiologistas especializados. "Temos também um convênio com ambulância para garantir agilidade em caso de qualquer intercorrência. Felizmente, nunca houve necessidade de usar esses recursos, pois trabalhamos sempre com segurança, realizando exames completos antes dos procedimentos. No entanto, se necessário, estamos totalmente preparados para reanimar e encaminhar o paciente rapidamente para um serviço de alta complexidade", finalizou.