Fantástico exibe reportagem sobre mansão ligada ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos

Segundo a reportagem, a mansão é avaliada em cerca de R$ 4 milhões e fica localizada em um destino paradisíaco no Nordeste brasileiro

O Liberal
fonte

Fantástico exibe reportagem sobre mansão de R$ 4 mi ligada ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos. (Reprodução / @showdavida)

O programa "Fantástico", da Rede Globo, exibe neste domingo (8) uma reportagem especial que aborda a suposta aquisição de um imóvel de alto padrão ligado ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos.

Segundo a reportagem, trata-se de uma mansão localizada em um destino paradisíaco no Nordeste brasileiro, avaliada em cerca de R$ 4 milhões. De acordo com o que foi antecipado pelo programa, a investigação aponta que o imóvel teria sido adquirido por meio de um esquema descrito como uma espécie de “vaquinha da corrupção”.

A matéria do "Show da Vida" deve detalhar como teria funcionado o suposto esquema, além de apresentar documentos, relatos e outras informações reunidas durante a apuração jornalística.

VEJA MAIS

image TRE-PA multa prefeito de Ananindeua por propaganda eleitoral antecipada
Decisão também atinge deputada federal e vereador; Corte aponta uso irregular de projeto social em ações de pré-campanha no Pará

image Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais
Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

O "Fantástico" vai ao ar neste domingo (8), a partir das 20h15, logo após a transmissão do futebol na programação da Rede Globo.

Aumento salarial

Em meio às polêmicas envolvendo patrimônio e investigações, Daniel Santos sancionou em 2024 o aumento do próprio salário. O gestor, que naquele ano recebia R$ 12 mil, conforme informações do Portal da Transparência, passou a receber R$ 20 mil a partir de 1º de janeiro de 2025.

A lei que oficializou o reajuste foi publicada no Diário Oficial de Ananindeua no dia 3 de outubro de 2024, três dias antes da reeleição do prefeito.

O decreto também determinou aumento para outras autoridades do Executivo municipal. O vice-prefeito, que recebia R$ 10 mil, passou a ganhar R$ 17 mil mensais. Já os secretários municipais, cujo subsídio era de R$ 11.275,23, passaram a receber R$ 15 mil. Os secretários-adjuntos tiveram os salários reajustados de R$ 7.618,20 para R$ 10.322,66.

No caso do prefeito, o aumento foi de aproximadamente 66,67%. Para o vice-prefeito, o reajuste chegou a 70%, enquanto os secretários tiveram um aumento de cerca de 33%.

Na mesma edição do Diário Oficial, também foi oficializado o reajuste dos subsídios dos vereadores de Ananindeua. A partir de 2025, os parlamentares passaram a receber R$ 16 mil, conforme a Resolução 06/2024.

Investigações e patrimônio

Daniel Santos foi eleito prefeito de Ananindeua em 2020 e reeleito em 2024. Durante o período em que está à frente da administração municipal, o gestor passou a ostentar patrimônios considerados incompatíveis com o salário, segundo investigações.

Em agosto de 2025, a primeira fase da Operação Hades, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), revelou que o prefeito possuía uma coleção de relógios de luxo avaliados em até R$ 420 mil cada, totalizando entre R$ 2,5 milhões e R$ 3 milhões. Os itens estavam em um apartamento alugado pelo prefeito em Fortaleza (CE).

Na ocasião, foram cumpridos mandados em residências e na sede da Prefeitura de Ananindeua, com apreensão de relógios de luxo, maquinários em fazenda e até aeronaves. Ao todo, cerca de meio bilhão de reais em bens de 16 pessoas físicas e jurídicas foram bloqueados, sendo R$ 140 milhões atribuídos a Daniel Santos, segundo o Gaeco.

Viagem em jatinho

Em setembro de 2025, o prefeito também foi flagrado viajando em um jatinho particular ligado a uma empresa que recebeu R$ 58,5 milhões da Prefeitura de Ananindeua entre 2023 e 2025.

Imagens mostram Daniel Santos e familiares embarcando e desembarcando da aeronave de matrícula PP-OLY. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o jatinho pertence à Lucena Infraestrutura Ltda e é operado pela Norte Ambiental Gestão e Serviços Ltda, empresa contratada pela administração municipal.

De acordo com o Portal da Transparência de Ananindeua, a Norte Ambiental recebeu R$ 58,5 milhões da prefeitura nos últimos três anos. Os repasses cresceram de forma expressiva: R$ 7 milhões em 2023, R$ 12,2 milhões em 2024 e R$ 39,3 milhões em 2025 (até outubro).

Os pagamentos foram realizados por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Em julho de 2025, a empresa venceu ainda uma licitação de R$ 18,9 milhões para a locação de caminhões de lixo e tratores agrícolas destinados à coleta de resíduos sólidos na cidade.

Segunda fase da Operação Hades

Também em setembro de 2025, o Ministério Público do Pará (MPPA) deflagrou a segunda fase da Operação Hades, que investiga supostas fraudes em licitações e crimes de corrupção ativa e passiva na Prefeitura de Ananindeua.

As investigações apontam que uma fazenda localizada em Tomé-Açu, no nordeste do Pará, teria sido vendida ao prefeito Daniel Santos por R$ 16 milhões. O imóvel foi registrado em nome de uma empresa ligada ao gestor e, segundo decisão judicial, os pagamentos teriam sido realizados por empresas que possuem contratos com a prefeitura.

Durante depoimento à Justiça, a ex-proprietária do terreno afirmou que o acordo envolvia repasses em dinheiro vivo. Segundo ela, parte dos pagamentos foi feita por terceiros, entre eles Danilo Linhares, dono da Ediffika Construtora, empresa contratada pelo município e também investigada.

Entre os indícios reunidos pelo Ministério Público está ainda uma autorização de crédito de R$ 68 mil para a compra de dois carros, pagos pela Ediffika Construtora.

Fantástico exibe reportagem sobre mansão de R$ 4 mi ligada ao prefeito de Ananindeua, Daniel Santos
Pará
.
