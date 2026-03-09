Capa Jornal Amazônia
CIEE oferece vagas de estágio no Pará com bolsas de até R$ 932,36; veja como se candidatar

Estudantes de várias áreas podem concorrer a vagas de estágio abertas pelo CIEE

Thaline Silva*
fonte

Para concorrer a uma dessas oportunidades, os interessados devem acessar o site do CIEE (Reprodução/Freepik)

O Pará tem 16 vagas de estágio e uma vaga para aprendizado, ofertadas por meio do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para estudantes de diferentes áreas. As oportunidades garantem bolsa-auxílio, que dependendo da vaga pode chegar a R$ 932,36, além de auxílio-transporte. 

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site do CIEE (https://portal.ciee.org.br/) e buscar a vaga pretendida por meio do código da OE (Oportunidade de Estágio). Mais informações também podem ser obtidas pela Central de Atendimento no número 3003-2433. 

VEJA MAIS 

image MPT PA-AP prorroga inscrições para processo seletivo de estágio até 13 de março
Podem se inscrever estudantes de Administração, Biblioteconomia, Tecnologia da Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Direito

image Campanha cadastra currículos e amplia oportunidades de estágio e emprego no Pará; saiba mais
Novas iniciativas estão previstas para ocorrer em outros pontos da Região Metropolitana de Belém e no interior do Estado ao longo do semestre

Administração (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 16:00
• Requisitos: Cursando do 1º ao 7º semestre
• Código da OE: 5959901
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5959901

Engenharia de Produção (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 10:00 – 16:30
• Requisitos: Cursando do 1º ao 8º semestre
• Código da OE: 5943944
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5943944

Ciências Contábeis (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 800,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 5927560
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5927560

Técnico Administrativo (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 07:00 – 13:00
• Requisitos: Cursando do 6º ao 9º semestre
• Código da OE: 5901193
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901193

Ensino Médio (Aprendiz)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 761,55 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 12:00
• Requisitos: Cursando do 5º ao 7º semestre
• Código da OE: 5966320
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5966320

Superior em Informática (Estágio)
• Cidade: Belém
• Bolsa auxílio: R$ 932,36 + auxílio transporte
• Carga horária: A combinar
• Requisitos: Cursando do 2º ao 4º semestre
• Código da OE: 5901561
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5901561

Técnico em Elétrica / Eletrônica (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 600,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando do 2º ao 6º semestre
• Código da OE: 5941209
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5941209

Superior em Marketing (Estágio)
• Cidade: Ananindeua
• Bolsa auxílio: R$ 700,00 + auxílio transporte
• Carga horária: 08:00 – 14:00
• Requisitos: Cursando do 3º ao 7º semestre
• Código da OE: 5916932
• Link: https://portal.ciee.org.br/quero-uma-vaga/?codigoVaga=5916932

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

