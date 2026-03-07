Por mês, cerca de 90 idosos são vítimas de golpes em estabelecimentos bancários no Pará

Aproximadamente 94 idosos são vítimas de golpes em estabelecimentos bancários por mês no Pará. A média tem como base os dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que informou ter contabilizado 1.124 ocorrências em 2025. Em 2024, a Segup notificou 1.115 casos. Já em 2026, até o mês de fevereiro, foram 115 situações. No período de 2024 até o momento, cinco pessoas foram presas por praticarem golpes contra idosos. Entre os crimes mais comuns está o de pessoas que se passam por facilitadores na contratação de empréstimos consignados a essa população. Por isso, especialistas alertam para a necessidade de não aceitar ajuda de pessoas desconhecidas.

Em 9 de fevereiro, uma idosa de 60 anos teve o valor da sua aposentadoria subtraído dentro de uma agência que fica em Santarém, no oeste do Pará. A vítima, acompanhada de uma amiga, foi até a agência para sacar R$ 1.600. Mas, em determinado momento, foi interrompida por um desconhecido que fez diversas perguntas e tentou auxiliá-la com o intuito de distraí-la. Ao ter a atenção desviada, a idosa não percebeu quando o dinheiro foi liberado pelo caixa eletrônico. Três homens participaram do crime.

Vulnerabilidade

A delegada Caroline Batista, diretora da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID), fala que, entre as razões por trás dos idosos serem alvos frequentes dos criminosos nesses delitos, está a menor familiaridade com as tecnologias disponíveis. Ela destacou também que as datas de pagamentos dos benefícios previdenciários costumam ser previsíveis e alguém pode tirar proveito dessa informação para aplicar golpes.

“Transações bancárias que normalmente são feitas por aplicativo de celular ou do computador, as pessoas idosas continuam indo até a agência bancária para pagar boletos nos caixas eletrônicos. Também existe a vulnerabilidade física dos idosos serem um alvo, em tese, mais fácil para pessoas que quiserem praticar algum delito de natureza patrimonial que envolva violência ou grave ameaça”, disse.

A imagem em destaque mostra a delegada Caroline Batista, diretora da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPPID). (Foto: Saul Anjos | Especial para O Liberal)

“Atribuímos também a maior facilidade de a pessoa idosa confiar em terceiros que nunca tiveram contato. Outro ponto seria a maior dificuldade de perceber que foram vítimas de fraude. Os idosos, normalmente, não têm aplicativos conectados nos seus celulares, então não chegam notificações de eventuais transferências, pagamentos, utilização de cartão de crédito”, continuou Caroline.

Golpes mais comuns

Entre as situações que chegam à Polícia Civil, a delegada comentou que as mais recorrentes são as em que os idosos costumam ser abordados na porta das agências bancárias por pessoas que se apresentam como facilitadores na contratação de empréstimos consignados. A delegada explicou que essas abordagens iniciam adquirindo a confiança da vítima e depois criam contas para ela em bancos digitais, por meio de reconhecimento facial, e contratam empréstimos consignados em valores altos, desviando o dinheiro para outras contas na sequência.

“Um outro fato que chega frequentemente ao nosso conhecimento é o de idosos que vão sacar o seu benefício previdenciário e percebem uma diminuição no montante. Ao consultarem o motivo dessa redução, percebem a contratação de empréstimos consignados, que eles mesmos nunca contrataram. Então, é muito importante que o idoso consulte com regularidade o seu benefício previdenciário no aplicativo oficial ‘Meu INSS’”, pontuou.

Cuidados

Para se precaver de possíveis golpes, a policial civil reforçou a importância de os idosos procurarem caixas eletrônicos que fiquem dentro da agência bancária e evitarem os que estejam em farmácia e, supermercados. “Outra recomendação é que, caso o idoso solicite o apoio de alguém do banco, verifique se o cartão que lhe foi devolvido é de fato o cartão que havia entregado, para que não haja troca de cartões bancários. Nós sempre orientamos os idosos para que não forneçam seus dados pessoais para pessoas desconhecidas ou através de mensagens de aplicativo ou ligações telefônicas”, ressaltou Batista.

Caso um idoso seja vítima de um golpe praticado pelo PIX, a delegada disse que é importante que a vítima entre em contato com o banco e solicite um Mecanismo Especial de Devolução (MED) e, na sequência, procure uma delegacia pararegistrarr um boletim de ocorrência. “Quando falamos de crimes praticadospor meios do caixa eletrônico, também é importante que o boletim de ocorrência seja registrado o quanto antes, porque as câmeras de videomonitoramento têm um período muito pequeno.Então,o é importante para que essa prova não se perca. Emcaso des extravio de cartão de crédito, é preciso pedir o bloqueio desse cartão efazera constar no boletim de ocorrência o extravio”, concluiu.

Por meio de nota, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os terminais de autoatendimento (ATMs) representam um importante canal de atendimento pela comodidade e elevado nível de segurança para a população realizar suas transações bancárias. Segundo a Febraban, os bancos investem cerca de R$ 9 bilhões ao ano na segurança física de suas agências e adotam uma série de medidas preventivas para contribuir com a redução de ocorrências em suas instalações, entre elas, sistemas de monitoramento físico e eletrônico e a aquisição de modernos ATMs com dispositivos de identificação e segurança.

Em caso de qualquer irregularidade, a Federação contou que o cliente deve, primeiramente, acionar as áreas de suporte dos bancos. “Se precisar de ajuda ou tiver qualquer problema com o caixa eletrônico durante o expediente bancário, o cliente sempre deve procurar um funcionário identificado e nunca aceitar ajuda de terceiros. Após o expediente, deve ligar para um dos números telefônicos oficiais da instituição financeira”, comunicou.

Confira dicas de segurança em caixas eletrônicos:

Antes de iniciar a transação, verifique na tela se o equipamento está ativo ou inoperante. Caso esteja inoperante, não insira seu cartão e não aceite ajuda de estranhos. Alguns fraudadores se apresentam como funcionários do banco e se oferecem para passar seu cartão em terminal avulso. Assim, eles obtêm senhas ou trocam o cartão das vítimas;

Ao digitar a senha, mantenha o corpo próximo à máquina, para evitar que outros possam vê-la ou descobri-la pelo movimento dos dedos no teclado. As pessoas atrás de você devem respeitar as faixas de segurança. Não esqueça de encerrar a operação;

Prefira utilizar os caixas automáticos instalados em locais de grande movimentação e, se possível, em ambientes internos (shoppings, lojas de conveniência, postos de gasolina etc.);

Sempre que possível, faça saques no horário comercial, quando o movimento de pessoas é maior, evitando o período noturno. Quando precisar realmente sacar dinheiro à noite, leve um ou mais acompanhantes adultos para que fiquem fora da cabine, como se estivessem na fila;

Se precisar de auxílio, sempre procure um funcionário do banco, identificado. Recuse o auxílio de terceiros;

Esteja atento à presença de pessoas suspeitas ou curiosas no interior da cabine ou nas proximidades. Na dúvida, não faça a operação;

Caso não consiga concluir uma operação, aperte a tecla ANULA ou CANCELA;

Em caso de retenção do cartão no caixa automático, aperte as teclas "ANULA" ou "CANCELA" e comunique imediatamente o banco, por meio do telefone oficial de atendimento do banco. Nesses casos, nunca aceite ajuda de desconhecidos, mesmo que digam trabalhar no banco, nem digite senha em qualquer máquina;

Cuidado ao utilizar telefones de terceiros desconhecidos, especialmente os celulares, para comunicar-se com o banco, pois os dados de sua conta e senha ficam registrados na memória do aparelho. Além disso, você poderá não estar falando com um representante do banco;

Desconfie se observar etiquetas afixadas nas salas ou máquinas de autoatendimento para contato com o banco que contenham número de celular ou interurbanos. Salve o telefone de atendimento oficial do seu banco em sua agenda;

Não se preste a receber créditos de pessoas desconhecidas em sua conta. Propostas desse tipo são feitas por golpistas, nas proximidades de caixas eletrônicos e de agências;

Desconfie de vantagens financeiras ou dramas familiares que lhe sejam apresentados por desconhecidos na fila ou próximo do caixa automático, especialmente propostas de utilização de sua conta para transferência de valores;

Dê preferência ao uso dos canais digitais em suas transações financeiras, visto que permitem fazer quase que a totalidade de transações bancárias.