Foragido é recapturado dentro de ônibus traficando drogas em São Domingos do Araguaia

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem foragido da Justiça em São Domingos do Araguaia, sudeste do Pará. José Ricardo da Silva Pinto ainda teria sido flagrado com entorpecentes no momento da prisão, na tarde de sexta-feira (6). A prisão ocorreu nas proximidades do km 48 da Rodovia Transamazônica (BR-230), no trecho conhecido como ‘Trevo do 48’.

Segundo informações do portal Correio de Carajás, policiais militares realizavam rondas quando receberam uma denúncia, por telefone, informando que um homem vestindo camisa laranja com faixas refletivas, semelhante a um uniforme, estava em um ônibus que fazia o trajeto de Marabá para São Geraldo do Araguaia, possivelmente transportando drogas.

Os militares montaram uma barreira na rodovia e realizaram a abordagem ao veículo indicado. Durante a revista no ônicus, os policiais encontraram José Ricardo, com as mesmas características repassadas na denúncia. Dentro de uma sacola de pano, foram encontradas três porções de drogas, sendo uma de maconha, uma de crack e outra de cocaína, além de R$ 140,75 em dinheiro.

Após consulta ao sistema, foi constatado que o suspeito era foragido do sistema prisional, existindo contra José Ricardo mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém.

O suspeito foi algemado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de São Domingos do Araguaia, onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que deverá dar continuidade às investigações.