Com marcas de tiro, corpo de homem é encontrado em Outeiro neste sábado
A Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime
O corpo de um homem foi encontrado na Beira-Mar, na ilha de Outeiro, na manhã deste sábado (7). As primeiras informações indicam que há marcas de tiro no corpo da vítima. O homem ainda não foi identificado.
Em nota, a Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime. Já a Polícia Científica do Pará informa que foi acionada e realizará a perícia no corpo da vítima. Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.
