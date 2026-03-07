Capa Jornal Amazônia
Polícia

Com marcas de tiro, corpo de homem é encontrado em Outeiro neste sábado

A Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime

O Liberal
fonte

A Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime, em Outeiro (Foto: Divulgação | Ascom da PC)

O corpo de um homem foi encontrado na Beira-Mar, na ilha de Outeiro, na manhã deste sábado (7). As primeiras informações indicam que há marcas de tiro no corpo da vítima. O homem ainda não foi identificado.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Divisão de Homicídios foi acionada para fazer o levantamento do local de crime. Já a Polícia Científica do Pará informa que foi acionada e realizará a perícia no corpo da vítima. Informações sobre o caso podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.

 

