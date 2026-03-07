Corpo de barqueiro é encontrado após possível latrocínio no Marajó

O corpo do barqueiro Adonaide Gomes foi encontrado na manhã deste sábado (7) no município de Curralinho, no arquipélago do Marajó, após ele desaparecer durante um assalto ocorrido na última quinta-feira (5). O caso é investigado como possível latrocínio — roubo seguido de morte.

Adonaide trabalhava realizando transporte de passageiros em lancha na região e havia saído para uma viagem entre Curralinho e Bagre quando foi abordado por suspeitos. Segundo informações repassadas por familiares à Polícia Militar, três homens procuraram o barqueiro por volta das 14h de quinta-feira solicitando uma viagem até Bagre. Ele aceitou o serviço e saiu acompanhado de outro homem.

Horas depois, os familiares perderam contato com a vítima. Por volta das 23h, o acompanhante conseguiu telefonar e relatou que, enquanto navegavam pelo Rio Pará, nas proximidades da foz do rio Samanajós, os passageiros anunciaram o assalto.

Durante a ação criminosa, Adonaide teria tentado reagir e foi atingido por dois disparos de arma de fogo na cabeça. De acordo com o relato da testemunha, os criminosos teriam jogado o corpo da vítima no rio.

Após o crime, os assaltantes seguiram viagem com a lancha em direção a Belém. O homem que acompanhava o barqueiro afirmou que permaneceu sob o controle dos suspeitos até o final do dia, quando foi lançado próximo à margem do rio, nas proximidades da Ilha das Onças. Ele conseguiu nadar até terra firme e pediu ajuda em uma residência.

Desde então, familiares e autoridades realizavam buscas na região. O corpo de Adonaide foi localizado na manhã deste sábado (7), após dias de diligências.

A Polícia Civil do Pará informou que a Delegacia de Curralinho segue investigando o caso e realiza buscas para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Testemunhas devem ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança podem auxiliar no avanço das investigações.