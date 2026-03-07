homem é morto a tiros dentro de carro em novo repartimento, no sudeste do pará

Um homem identificado como Jonas Santista foi morto a tiros, na manhã deste sábado (7), no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O homicídio ocorreu por volta das 10 horas, na rua Filadélfia. Segundo as primeiras apurações, Jonas estava dentro de um veículo quando foi baleado.

Foram vários disparos, em crime com características de uma possível execução. Por enquanto, são desconhecidas a motivação e a autoria do assassinato. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O crime atraiu a atenção de quem passava pela rua naquele horário. Em vídeos que circulam nas redes sociais algumas pessoas comentam sobre as marcas de tiro no veículo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Novo Repartimento. Segundo informações iniciais, a vítima foi alvo de disparos de arma de fogo. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração e elucidação da dinâmica da ocorrência. Informações sobre o crime podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.