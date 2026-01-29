Capa Jornal Amazônia
Polícia

Comerciante é morto por grupo de homens em Novo Repartimento

O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (28)

O Liberal
fonte

Comerciante é morto por grupo de homens em Novo Repartimento. (Foto: Redes Sociais)

Um comerciante identificado como Carlos Santana de Jesus, mais conhecido como ‘Grande’, foi assassinado no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (28), na rua Manga, no Bairro Vila Nova. Segundo as informações iniciais, ao menos quatro homens teriam invadido a residência da vítima, o agrediram e depois o balearam. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Conforme o portal Correio de Carajás, Carlos Santana era proprietário de uma distribuidora de bebidas. O estabelecimento ficava ao lado da casa em que a vítima morava. Os relatos iniciais são de que os suspeitos chegaram ao local por volta das 23 horas e passaram a consumir bebidas alcoólicas. Por volta de 1h30, os homens teriam invadido a residência da vítima, anexa ao estabelecimento comercial.

Testemunhas contaram que os suspeitos teriam feito ameaças contra Carlos e também contra funcionárias do local. Depois, agrediram a vítima, sacaram uma arma de fogo e o alvejaram. O comerciante ainda tentou fugir, mas não resistiu e morreu no local. Não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido para que o grupo de suspeitos atacasse a vítima.

Após o homicídio, os suspeitos ainda teriam entrado no local e levado o aparelho celular de Carlos. Em seguida, fugiram em um veículo, supostamente um Jeep. A Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações sobre o caso. O corpo de Carlos Santana foi removido ao Centro de Perícias Científicas (CPC) de Tucuruí.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
