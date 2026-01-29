Comerciante é morto por grupo de homens em Novo Repartimento

Um comerciante identificado como Carlos Santana de Jesus, mais conhecido como ‘Grande’, foi assassinado no município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (28), na rua Manga, no Bairro Vila Nova. Segundo as informações iniciais, ao menos quatro homens teriam invadido a residência da vítima, o agrediram e depois o balearam. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Conforme o portal Correio de Carajás, Carlos Santana era proprietário de uma distribuidora de bebidas. O estabelecimento ficava ao lado da casa em que a vítima morava. Os relatos iniciais são de que os suspeitos chegaram ao local por volta das 23 horas e passaram a consumir bebidas alcoólicas. Por volta de 1h30, os homens teriam invadido a residência da vítima, anexa ao estabelecimento comercial.

Testemunhas contaram que os suspeitos teriam feito ameaças contra Carlos e também contra funcionárias do local. Depois, agrediram a vítima, sacaram uma arma de fogo e o alvejaram. O comerciante ainda tentou fugir, mas não resistiu e morreu no local. Não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido para que o grupo de suspeitos atacasse a vítima.

Após o homicídio, os suspeitos ainda teriam entrado no local e levado o aparelho celular de Carlos. Em seguida, fugiram em um veículo, supostamente um Jeep. A Polícia Civil esteve no local para iniciar as investigações sobre o caso. O corpo de Carlos Santana foi removido ao Centro de Perícias Científicas (CPC) de Tucuruí.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.