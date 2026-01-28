Jovem encontrada morta em córrego no Pará teve foto íntima vazada na internet, diz família

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, encontrada morta em um córrego no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará, havia descoberto um dia antes de morrer que uma foto íntima sua estava sendo compartilhada nas redes sociais. A informação foi confirmada por familiares em entrevista à imprensa local. Eles relataram mudanças no comportamento da vítima após tomar conhecimento do vazamento. A jovem foi localizada sem vida na manhã de quinta-feira (22/1).

Segundo a família, Elaine contou à mãe e à irmã sobre a imagem que circulava na internet e pediu que o caso não fosse comentado com outros parentes, por se sentir constrangida. A mãe da jovem, Maria Dalva Carvalho, disse estar devastada e cobrou justiça pelo crime.

“Eu estou desesperada. Nunca achei que um dia ia passar por isso na minha vida. Eu quero justiça. Estou pedindo justiça pelo que fizeram com a minha filha, porque não está sendo fácil. A filha dela pergunta se a mãe vai voltar. Eu digo que ela saiu. Mas depois vou ter que conversar com ela, com calma, e contar o que houve”, declarou.

A irmã da vítima, Ricelly Carvalho Freire, relatou que Elaine revelou o vazamento da foto no dia anterior à morte, logo após a mãe chegar da feira. Segundo ela, a jovem afirmou que a imagem havia sido feita por um homem e divulgada sem consentimento.

“A mãe chegou da feira e ela contou: ‘mãe, lembra daquela história da foto que tinham vazado? Era eu. O menino tirou a foto e divulgou’. Só que aí meu tio estava chegando em casa e ela pediu silêncio pra gente. Ela disse: ‘não contem pra ninguém não, nem pro tio e nem pro meu pai’. Ela ficou com vergonha”, contou a irmã.

Ainda de acordo com Ricelly, após revelar o ocorrido, Elaine passou a apresentar sinais claros de desespero. “Depois disso ela se desesperou. O comportamento dela mudou completamente. Ela ficou muito nervosa, chorando, muito abalada”, relatou.

Suspeito

O homem apontado pela família como principal suspeito pelo vazamento das imagens foi ouvido pela Polícia Civil e prestou depoimento na delegacia. Após ser interrogado, ele foi liberado. A polícia não divulgou detalhes do depoimento nem se ele segue como investigado.

Na segunda-feira (26), familiares e amigos da jovem realizaram um protesto na BR-153, onde interditaram parcialmente a rodovia, queimaram pneus e exibiram cartazes pedindo justiça e celeridade nas investigações. Durante a manifestação, os participantes gritavam por respostas e cobravam rigor na apuração do caso.

O caso

Elaine Freitas Carvalho foi encontrada morta na manhã de quinta-feira (22) em um córrego que corta a travessa Oswaldo Mutran, na região central de São Domingos do Araguaia. Ela havia saído de casa na noite anterior, por volta das 23h30, após dizer à mãe que iria a um local próximo e que retornaria em seguida.

O corpo foi localizado despido, e as roupas da jovem teriam sido encontradas em uma estrada de chão, a cerca de um quilômetro do local. O Instituto Médico Legal de Marabá apontou, de forma preliminar, que a causa da morte pode ter sido asfixia mecânica, mas o laudo conclusivo ainda não foi finalizado.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de São Domingos do Araguaia. Diligências foram realizadas, incluindo a coleta de imagens de câmeras de segurança próximas à residência da vítima e a estabelecimentos localizados nas imediações do local onde o corpo foi encontrado.