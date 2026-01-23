Jovem encontrada morta em córrego pode ter sido vítima de asfixia, diz site

A jovem Alane Freitas Carvalho, encontrada morta em um córrego no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense, pode ter sido morta por asfixia, segundo informou o site Correio de Carajás. A confirmação, segundo o site, foi obtida junto ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, que apontou asfixia mecânica como causa preliminar da morte.

Alane, que completaria 22 anos nesta sexta-feira (23), foi localizada na manhã de quinta-feira (22) em um córrego que corta a travessa Oswaldo Mutran, na região central da cidade. As causas da asfixia mecânica podem variar, incluindo constrição, como em casos de estrangulamento, ou substituição do meio respirável, a exemplo de afogamento. O laudo, no entanto, é preliminar e o exame conclusivo ainda não foi emitido.

Apesar de o caso estar sendo tratado como feminicídio em redes sociais e até por órgãos oficiais, como a Câmara Municipal, a Polícia Civil do Pará ainda não confirmou se houve crime ou se a morte foi acidental.

O corpo de Alane foi encontrado despido, e as roupas teriam sido localizadas em uma estrada, no chão, a cerca de um quilômetro do local onde ela estava. Durante a tarde, pessoas que mantinham contato com a vítima foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento e liberadas após serem ouvidas. À noite, um dos depoentes, um homem, foi novamente intimado e compareceu à unidade policial acompanhado de advogados. Procurado, ele não concedeu entrevista e afirmou que só se manifestará após a conclusão das investigações.

A Polícia Civil também realizou diligências pela cidade, recolhendo imagens de câmeras de segurança próximas à residência de Alane, de onde ela teria saído na noite de quarta-feira (21), por volta das 23h30, além de registros de estabelecimentos nas imediações do ponto onde o corpo foi encontrado.

Informações que possam contribuir para a elucidação podem ser repassadas de forma anônima à Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 181.

A reportagem do Grupo Liberal procurou a Polícia Civil e Polícia Científica em busca de um posicionamento oficial. Ainda não houve retorno.