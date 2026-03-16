Égua resgatada após cair em bueiro em Ananindeua morre dois dias após ser socorrida

A égua que havia sido resgatada após cair em um bueiro sem tampa no último sábado (14), em Ananindeua, morreu na manhã desta segunda-feira (16). Apesar dos esforços realizados para tentar salvar o animal, ela não resistiu às lesões. A égua estava sob os cuidados de veterinários do Projeto Carroceiro da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).

O animal morreu por volta das 7h desta segunda-feira. Segundo as informações iniciais, a égua permaneceu mais de 72 horas deitada, condição considerada de maus-tratos e que acabou agravando o estado de saúde. Após o resgate, ela recebeu atendimento e ficou sob cuidados necessários, mas não resistiu.

O caso ocorreu na Rua das Orquídeas, no conjunto Jardim Amazônia 1, bairro de Águas Brancas, em Ananindeua. O animal caiu no buraco durante as primeiras horas do dia e precisou de auxílio especializado para ser retirado do local. Moradores da área acionaram as autoridades após presenciarem a situação.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Pará, o caso segue sendo apurado pela Delegacia de Proteção Animal, unidade vinculada à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, que investiga as circunstâncias do ocorrido.

A polícia também reforça o pedido de colaboração da população para identificar o responsável pelo animal. Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, pelo número 181. O sigilo do denunciante é garantido.