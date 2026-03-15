Mulher trans é esfaqueada sete vezes pelo ex-companheiro na Pratinha, em Belém

Uma mulher trans identificada como Natália de Souza Barral foi esfaqueada sete vezes pelo ex-companheiro na noite de sábado (14), por volta das 22h, na Passagem Horto, no bairro da Pratinha, em Belém.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é Kauã Santos da Silva, que teria atacado a vítima com golpes de faca durante uma discussão. Natália ficou gravemente ferida após sofrer sete perfurações e precisou ser socorrida.

Após o ataque, o suspeito fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. Equipes policiais realizam diligências na tentativa de encontrá-lo.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil do Pará (PCPA) informou, por meio de nota, que equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci estão realizando buscas para localizar o suspeito.

“A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Icoaraci realizam buscas para localizar o suspeito do crime. A vítima foi acolhida pela equipe policial, recebeu atendimento médico e está fora de perigo”, informou a corporação.

O caso segue sob investigação.