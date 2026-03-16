Bebê morre após colisão entre motocicletas em Curionópolis; pai sobrevive

Uma bebê, identificada como Eloá Silva Veloso, morreu na noite do último domingo (15/3) em um acidente de trânsito na Avenida Brasil, no bairro Jardim Panorama, no sudeste do Pará. Ela estava em uma motocicleta que era conduzida pelo pai, Magno Vieira Veloso, e colidiu com outra moto. O caso é investigado sob sigilo pela Polícia Civil.

Por volta das 21h, a Polícia Militar foi acionada para o caso. Segundo a PM, o veículo que bateu na moto em que as vítimas estavam fugiu do local sem prestar ajuda Magno e Eloá haviam sido socorridos para um hospital. No entanto, a bebê não resistiu à gravidade das lesões e morreu. O pai sofreu escoriações nos braços, pernas e rosto.

Ainda conforme a Polícia Militar, Magno foi levado até a PC para prestar esclarecimentos sobre o sinistro. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do ocorrido para a Polícia Civil. Em nota, a instituição disse que “o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Curionópolis”.

Até o começo da tarde de segunda-feira (16/3), as autoridades não haviam informado se o condutor da outra moto envolvida no acidente tinha sido encontrado.