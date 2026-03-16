Suspeito é detido duas vezes no mesmo dia por descumprir medida judicial e ameaçar a ex em Marabá

Um homem de 27 anos foi conduzido duas vezes à delegacia no mesmo dia após descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça e, horas depois, ameaçar a ex-companheira em Marabá, sudeste do Pará. O caso foi registrado no domingo (15), no bairro Independência.

Segundo informações policiais, a primeira ocorrência foi registrada por volta das 12h10, nas proximidades de um balneário, na Avenida Antônio Vilhena. Durante rondas de rotina na área, os policiais abordaram o suspeito em frente a um bar.

De acordo com os militares, o suspeito já era conhecido da guarnição por estar em liberdade provisória. Entre as medidas cautelares que ele deveria cumprir estão a proibição de ingerir bebidas alcoólicas, frequentar bares e sair de casa nos fins de semana. Durante a abordagem, os agentes constataram o descumprimento dessas determinações judiciais.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher para os procedimentos cabíveis. O relatório policial, no entanto, não detalha em que circunstâncias ele foi liberado após ter sido apresentado na unidade.

Horas depois, por volta das 19h30, uma nova ocorrência envolvendo o mesmo suspeito foi registrada. Uma equipe policial foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações para atender uma denúncia de violência doméstica na Avenida 31 de Março, também no bairro Independência.

No local, moradores informaram que o suspeito teria pulado o muro da casa da ex-companheira e feito ameaças contra ela. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram o homem segurando no colo a filha do casal.

Embora a situação aparentasse tranquilidade no primeiro momento, os militares perceberam que a mulher demonstrava medo. Em conversa reservada, ela relatou que o ex-companheiro havia ingerido bebida alcoólica e que, após ser impedido de visitar a filha, pulou o muro da casa, pegou a criança e passou a ameaçá-la.

Inicialmente, a vítima disse que estava com receio de ir à delegacia naquele momento. Mesmo assim, diante do descumprimento das medidas judiciais, o suspeito foi novamente conduzido à Deam.

Posteriormente, a mulher entrou em contato com a equipe policial informando que decidiu comparecer à delegacia para solicitar uma Medida Protetiva de Urgência contra o ex-companheiro. Os policiais retornaram ao endereço e a acompanharam até a unidade policial para o registro da ocorrência. O suspeito foi apresentado à autoridade policial e permaneceu à disposição da Justiça para os procedimentos legais.