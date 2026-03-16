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Polícia

Incêndio destrói loja, atinge supermercado e casas em distrito de São Félix do Xingu

O caso ocorreu na noite último domingo (16); causa do incêndio ainda não foi confirmada oficial

O Liberal
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Moradores se mobilizaram para conter as chamas (Foto: Reproduçaõ via Fato Regionaç)

Um incêndio de grandes proporções atingiu diversos imóveis no distrito da Taboca, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas, mas o fogo teria começado na em uma loja de autopeças na noite deste domingo (15). Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de mortos ou feridos. Os prejuízos materiais, no entanto, são considerados incalculáveis. As chamas também atingiram um supermercado e pelo menos duas residências próximas.

As chamas eram intensas e podiam ser vistas a vários metros de distância, como detalhado pelo portal Fato Regional. Grande parte dos bens foi destruída, deixando moradores e comerciantes em desespero. Nas redes sociais, o proprietário da empresa detalhou que houve a perda de praticamente todo o estoque e da estrutura da loja, que foi totalmente consumida pelo fogo.

O trabalho de combate as chamas se estendeu pela madrugada e só foi finalizado no início da manhã desta segunda-feira (16). Policiais do Polícia Militar do Pará, além de socorristas e moradores da comunidade, ajudaram no resgate de pessoas das casas atingidas e na retirada de mercadorias dos dois estabelecimentos comerciais.

O incêndio pode ter começado durante uma comemoração de aniversário nas proximidades. Segundo relatos, um adulto e algumas crianças estariam soltando fogos de artifício perto da rede elétrica. Uma faísca teria atingido a fiação próxima à Max Autopeças, dando início ao incêndio que rapidamente se espalhou para imóveis vizinhos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas. "Não houve vítimas. A perícia foi solicitada", detalha o CBMPA.

 

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