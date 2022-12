​Jovem é morto com nove tiros a caminho do futebol em Marituba

Jhones Deyvison Martins Favacho, 22 anos, foi morto com nove tiros na tarde desta terça-feira (20), na rua Beira Rio, bairro Dom Aristides, em Marituba. O jovem estava a caminho de uma partida de futebol, quando homens em um carro modelo Siena, de cor prata, se aproximaram e dispararam 15 vezes contra ele. Os atiradores não foram identificados e fugiram sem deixar pistas. Moradores relataram que a vítima seria conhecida na área pela prática de assaltos.

Familiares de Jhones disseram à polícia que o rapaz teria amizades com pessoas ligadas a crimes e seria usuário de entorpecentes. No entanto, eles não souberam relatar se a vítima vinha sofrendo ameaças ou devia para alguém. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Decouville, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém.

A Polícia Científica do Pará (PCP) esteve no local do homicídio e analisou o cadáver que ficou jogado no meio da rua. A equipe de peritos também coletou vestígios que possam ajudar a identificar os autores do crime, bem como a dinâmica do assassinato. Familiares de Jhones acompanharam os trabalhos da PCP.​​

De acordo com informações policiais, os parentes relataram que o rapaz nunca havia sido preso, porém teria envolvimento com pessoas ligadas a crimes, como pertencimento à facção criminosa Comando Vermelho. Os familiares também teriam dito que Jhones nunca comentou se vinha sofrendo algum tipo de ameaça.

Equipes das polícias Civil e Militar foram destacadas para atender a ocorrência e iniciar o levantamento de informações, bem como a escuta de testemunhas, que ajudem a elucidar o ocorrido e prender os autores do crime.