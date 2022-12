Jovem é assassinado com cinco tiros enquanto ajudava motociclista

​Alexandre dos Santos Barbosa, de 26 anos, foi morto com cinco tiros na noite deste domingo (18), no bairro Jardim Colorado, em Tucuruí, no sudeste paraense. Era por volta das 22h quando a vítima caminhava pela rua João Pessoa. Um homem que estava numa motocicleta Honda Biz, de cor preta, se aproximou.

O atirador teria simulado um defeito mecânico no veículo e pedido ajuda para a vítima. O rapaz foi assassinado enquanto atendia ao apelo do desconhecido. O suspeito fugiu logo após o crime e ainda não foi localizado. A motivação para o crime é desconhecida, mas sabe-se que a vítima já tinha passagem pela polícia. As informações são do site Portal da Cidade de Tucuruí.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local do crime e deram início às diligências, mas sem sucesso. A área do crime foi isolada até a chegada da Polícia Cie​​ntífica. Os peritos analisaram o local e coletaram vestígios que possam ajudar a identificar o criminoso e traçar a dinâmica do homicídio. O corpo de Alexandre também foi periciado e removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML), em Tucuruí.

A Polícia Civil do Pará deu início às investigações na tentativa de elucidar o ocorrido. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas e testemunhas deverão ser ouvidas como parte do processo investigativo.