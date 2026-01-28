Quatro pessoas suspeitas de integrar facção criminosa são presas na Grande Belém

Quatro pessoas suspeitas de integrar uma facção criminosa foram presas pela Polícia Civil do Estado do Pará nesta terça (27) e quarta-feira (28), durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva nos municípios de Marituba e Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Foram presos Roberta Miranda do Nascimento, conhecida como “RB”; Rodrigo Nascimento Carneiro, o “RD”; Ingrid Cristiny Albuquerque Paiva, chamada de “Ravena”; e Karoline Araújo de Moraes, conhecida como “Morena”.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que Roberta Miranda do Nascimento exercia funções de elevada hierarquia dentro da organização criminosa, ocupando cargos estratégicos como Orientadora do Estado, Final dos Cadastros e Orientadora do bairro Terra Firme. Ela já se encontra recolhida ao sistema penitenciário, onde cumpre prisão em razão da prática de homicídio qualificado.

Ainda segundo a investigação, Rodrigo Nascimento Carneiro, Ingrid Cristiny Albuquerque Paiva e Karoline Araújo de Moraes integram a facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no município de Marituba, desempenhando funções relacionadas à operacionalização das atividades ilícitas do grupo.

Os mandados foram expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado, após manifestação favorável do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado do Pará. A operação contou ainda com o apoio do Grupo de Trabalho de Facções Criminosas (GTF/NIP) e da Delegacia Especializada em Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Segundo a Polícia Civil, a ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado e no combate às facções criminosas que atuam no território paraense.