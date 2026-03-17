Idoso morre após ser atingido por carro na PA-252 em Moju

Paulino Reis Santos, de 61 anos, morreu após ser atingido por um carro na manhã desta terça-feira (17/3) em Moju, no nordeste do Pará. Ele estava em uma bicicleta quando um automóvel branco o atingiu na PA-252.

Conforme as autoridades, existem indícios de que a vítima supostamente teria realizado uma manobra irregular, vindo a colidir com o carro. A Polícia Civil apurou que o condutor, apesar do esforço, não conseguiu evitar a batida.

De acordo com a PC, o condutor do carro permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele se apresentou na delegacia para prestar esclarecimentos sobre o episódio.

Segundo o portal Moju News, Paulino sofreu uma forte pancada na cabeça com o impacto. Ele chegou a ser socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas redes sociais, imagens foram compartilhadas e mostram o momento em que o idoso atravessa a via e acabou sendo violentamente atingido pelo veículo.

O Departamento Municipal de Trânsito de Moju esteve com equipes no local para organizar o fluxo de veículos. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do sinistro. O caso é apurado pela Delegacia de Moju.