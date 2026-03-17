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Polícia

Mulher é presa em Belém durante operação nacional contra abuso sexual infantojuvenil na internet

A Polícia Federal cumpriu 34 mandados em 17 estados no país.

O Liberal
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Imagem ilustrativa. (Divulgação / PF)

Uma mulher foi alvo de mandado de prisão preventiva em Belém, nesta terça-feira (17), durante a Operação Guardião Digital, deflagrada pela Polícia Federal. A ação, realizada simultaneamente em todo o país, tem o objetivo de combater crimes cibernéticos relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

No Pará, a ordem judicial foi expedida pela Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Icoaraci. Durante o cumprimento da medida, foram apreendidos dois aparelhos celulares, que serão submetidos à perícia técnica para extração de dados e aprofundamento das investigações.

Mandados

A ação integra uma ofensiva nacional realizada em 17 estados, com o cumprimento de 34 mandados de busca e apreensão. O objetivo é identificar e responsabilizar criminosos envolvidos no armazenamento, compartilhamento, produção e comercialização de material de abuso sexual infantojuvenil, principalmente no ambiente virtual.

Segundo a Polícia Federal, a operação faz parte de um esforço contínuo no enfrentamento a esse tipo de crime, considerado uma das mais graves violações à dignidade de crianças e adolescentes.

A deflagração ocorre no mesmo dia em que entra em vigor a Lei nº 15.211/2025, conhecida como ECA Digital, que estabelece novos mecanismos de proteção no ambiente virtual. Entre as medidas previstas está a criação do Centro Nacional de Proteção à Criança e ao Adolescente, que funcionará no âmbito da Polícia Federal para receber comunicações de provedores de internet sobre conteúdos ilegais.

A Polícia Federal também reforçou a importância da prevenção, orientando pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, além de manter diálogo aberto sobre segurança digital e incentivar a denúncia de situações suspeitas.

 

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