Suspeito de estupro de vulnerável virtual é preso pela PC em Belém

Um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável virtual foi preso em Belém pela Polícia Civil. O suspeito foi detido na segunda-feira (16), durante a operação "Aplicativo Predador", que ainda cumpriu um mandado de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos no imóvel do investigado.

A ação para cumprir as ordens judiciais foi realizada por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) do Mangueirão. Os agentes encontraram na casa do investigado um aparelho celular e outros dispositivos eletrônicos que serão submetidos à análise pericial.

O crime investigado envolve alegações de estupro de vulnerável praticado na modalidade virtual, em que o suspeito teria utilizado de meios digitais para aliciar e abusar as vítimas, demonstrando a exploração da fragilidade no ambiente online.

O delegado responsável pela investigação, João Castanho, destacou a importância da investigação. “A Operação Aplicativo Predador reafirma o compromisso inabalável da Polícia Civil do Pará em proteger nossas crianças e adolescentes contra crimes sexuais. Atuamos com determinação para desmantelar redes de exploração e garantir que a justiça seja feita”, destacou.

Após a conclusão das diligências, a equipe policial retornou à delegacia para os procedimentos administrativos e legais cabíveis. O homem segue à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil reitera a importância de que crimes desta natureza sejam denunciados. A identidade das vítimas e dos denunciantes é sempre protegida, e o sigilo é rigorosamente garantido. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia 181 e, em casos de emergência, pelo 190.