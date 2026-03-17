Líder religioso é preso suspeito de usar discurso espiritual para abusar de jovens em Ananindeua

Um líder religioso, que não teve a identidade revelada, foi preso na manhã desta terça-feira (17/3), durante a operação “Falso Profeta”, deflagrada em Ananindeua, na Grande Belém. De acordo com a Polícia Civil, ele usava da condição de liderança religiosa e discursos de cunho espiritual para aproximar-se das vítimas e de seus familiares.

O investigado, conforme as autoridades, criava um ambiente de confiança e manipulação psicológica, utilizando, inclusive, afirmações de que os adolescentes estariam sob risco de morte, caso não seguissem suas orientações.

Ainda segundo a PC, em um dos casos, uma vítima apresentou forte abalo emocional em decorrência de ameaças e pressão psicológica sofrida. O comportamento irregular foi observado pela família, que conseguiu que o adolescente revelasse os fatos ocorridos.

Após escuta especializada das vítimas e informações repassadas por responsáveis legais e demais elementos de prova, os quais evidenciam a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, a autoridade policial da Deaca representou pela prisão preventiva do suspeito pela prática reiterada de crimes de natureza sexual contra vítimas vulneráveis.

O investigado foi localizado no município de Ananindeua, onde foi preso e conduzido para a unidade policial para a adoção das medidas legais cabíveis, ficando à disposição da Justiça. As investigações do caso prosseguem, com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas e aprofundar a apuração dos fatos.