Polícia

Polícia

Grupo encapuzado invade casa e mata homem a tiros em Castanhal

O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (29), no bairro Jardim das Flores

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa de cápsulas deflagradas no chão de uma rua. (Thiago Gomes / O Liberal / Imagem ilustrativa)

Um homem identificado como Sávio Júnior Sales Matos foi morto a tiros em Castanhal, no nordeste do Pará, na madrugada desta quinta-feira (29). Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu na rua Antulio, no conjunto Jardim das Flores, na região do Jaderlândia. Testemunhas relataram que homens armados e encapuzados teriam invadido a casa da vítima para cometer o crime.

O homicídio teria ocorrido por volta de 1h. Moradores relataram para as autoridades policiais que ao menos cinco homens que estavam encapuzados e com armas de fogo arrombaram a porta da casa da vítima e invadiram o local. O homem estava no quarto e não conseguiu escapar. Outros moradores do imóvel foram rendidos e presenciaram o crime, mas não foram baleados ou feridos. Após o homicídio, os suspeitos fugiram.

Nenhuma pessoa soube identificar os atiradores ou repassar mais detalhes que ajudassem na identificação. A equipe da Divisão de Homicídios da Polícia Civil esteve no local para iniciar as diligências investigativas. Peritos da Polícia Científica também foram acionados para a análise da cena do crime e a remoção do corpo.

Ainda segundo informações policiais, Sávio Júnior possuía passagem pelo crime de homicídio e estaria em liberdade provisória. Não há confirmação oficial se a vida pregressa da vítima tem alguma ligação com o assassinato.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Castanhal. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para esclarecer as circunstâncias da ocorrência e auxiliar nas investigações", cominicou.

