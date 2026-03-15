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Polícia

Mototaxista 'Cabeça' morre em acidente de trânsito em Tomé-Açu

O acidente foi registrado nas primeiras horas deste domingo (15)

O Liberal
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Mototaxista “Cabeça” morre em acidente de trânsito em Tomé-Açu. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista identificado como Benildo Barbalho dos Santos, de 47 anos, mais conhecido pelo apelido de “Cabeça”, morreu em um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo (15), em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. Segundo as informações iniciais, a vítima era conhecida na região por atuar como mototaxista. Não há mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

Informações preliminares indicam que a vítima havia colidido com outro veículo ainda nas primeiras horas do dia. Até o momento, não há confirmação se Benildo estava trabalhando no momento do acidente, se transportava algum passageiro ou se outras pessoas também ficaram feridas na ocorrência. Moradores informaram sobre o acidente para a Polícia Militar, que isolou a área até a chegada das demais autoridades policiais.

Equipes da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos iniciais e coletar informações que possam ajudar a esclarecer como o acidente aconteceu. O corpo da vítima foi levado ao Hospital Municipal de Tomé-Açu, onde aguarda remoção pelo Instituto Médico Legal (IML), responsável pelos exames periciais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

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