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Polícia

Quatro pessoas da mesma família são presas por estupro de adolescente em Senador José Porfírio

Mãe, padrasto, irmão e enteado foram detidos; vítima relatou abusos praticados pelos três homens enquanto a mãe teria sido conivente

O Liberal
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Imagem ilustrativa (Foto: Polícia Civil)

Quatro pessoas foram presas no último sábado (14), em uma operação conjunta das polícias Civil e Militar no distrito de Souzel, em Senador José Porfírio, no sudeste paraense. Os presos são a mãe, o padrasto, um irmão biológico e o enteado da mãe de uma adolescente de 14 anos. Eles são suspeitos de cometer crimes de estupro de vulnerável contra a menina durante vários anos.

A Polícia Civil localizou dois dos suspeitos no bairro Bela Vista e os outros dois na zona rural, na localidade de Alto Brasil. Durante a ação, um dos homens tentou fugir para o mato ao receber a voz de prisão, mas foi capturado pelos policiais. De acordo com a PC, as investigações mostram que os abusos aconteciam há muito tempo, mas um caso de estupro coletivo no último domingo (8) foi o que levou à prisão dos suspeitos, como detalha o delegado Dimas Paes.

“As prisões decorrem das investigações realizadas pela unidade policial do município relacionadas ao crime de estupro de vulnerável praticado de forma contínua ao longo de vários anos contra uma adolescente. O fato mais recente e determinante para a decretação das prisões preventivas foi um episódio de estupro coletivo ocorrido no dia 8 de março deste ano, data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher”, relata.

No depoimento, a adolescente contou que os agressores afirmaram que o ato era um "presente" pela data. A mãe da menina também foi presa por saber de tudo o que acontecia e não fazer nada para intervir. O delegado reforçou o motivo da prisão: “Nós representamos pela prisão da mãe da adolescente por ela ser convivente com o crime por todos esses anos. Ela sempre soube do ato criminoso”, pontua o delegado.

"Um dos alvos tentou fugir para a mata ao receber voz de prisão, mas foi capturado pela equipe policial", acrescenta o delegado. Após serem localizados, os investigados foram conduzidos à Delegacia de Senador José Porfírio para os procedimentos legais e, posteriormente, colocados à disposição da Justiça. A ação contou com apoio operacional da Polícia Militar.

O crime foi descoberto na última segunda-feira (9). A adolescente apresentou sangramentos e buscou auxílio na escola onde estuda. A Polícia Civil foi chamada e realizou as prisões preventivas dos suspeitos. A menina também informou que buscou ajuda no Conselho Tutelar em 2025, mas os abusos não foram interrompidos na época. Agora, os quatro suspeitos permanecem presos e à disposição da Justiça.

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