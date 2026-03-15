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Polícia

Homem morre após tiroteio durante festa na zona rural de Anajás, no Marajó

O caso foi registrado na madrugada deste domingo (15)

O Liberal
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Homem morre após tiroteio durante festa na zona rural de Anajás, no Marajó. (Foto: Redes Sociais)

Uma festa terminou em tragédia na zona rural de Anajás, no Marajó, na madrugada deste domingo (15). Um homem identificado como Lucas Ferreira dos Santos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo durante um tiroteio ocorrido na comunidade Padaria.

De acordo com a Polícia Civil, o homicídio está sendo investigado. “A Polícia Civil informa que a Delegacia de Anajás investiga o homicídio que, inicialmente, teria acontecido em legítima defesa. Quaisquer informações que possam ajudar a polícia a encontrar o suspeito podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia, por meio do número 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar”, comunicou.

De acordo com informações da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 2h30 para atender uma ocorrência de disparos durante um evento realizado na região do Alto Anajás, às margens do igarapé Saparará, na localidade conhecida como Rio Alto Anajás.

Segundo relatos de moradores, desde sábado (14) a comunidade registrava grande movimentação de pessoas para um festival. Testemunhas afirmaram que diversos participantes chegaram ao local portando armas de fogo, como revólveres e espingardas.

Ainda conforme os relatos, a troca de tiros teria começado após uma discussão entre dois homens, que evoluiu para uma intensa troca de tiros no meio da festa. Parte da confusão foi registrada por um frequentador e mostra momentos de correria e diversos disparos sendo ouvidos no local.

Durante o confronto, o vigilante Lucas Ferreira dos Santos foi atingido. Informações preliminares apontam que ele teria reagido na tentativa de se defender. Não há detalhes se as pessoas envolvidas na confusão também foram baleadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima, mas Lucas não resistiu aos ferimentos. Segundo as autoridades policiais, o evento estaria sendo realizado sem autorização dos órgãos de segurança. 

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