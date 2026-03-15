Cachorro é abandonado por veículo na avenida Bernardo Sayão na manhã deste domingo (15)

O abandono de um cachorro por um veículo modelo Renault Sandero foi flagrado na manhã deste domingo (15), na avenida Bernardo Sayão, em Belém. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o carro tem uma das portas abertas do lado do passeiro e um homem coloca o animal para fora.

O animal de pelo escuro ainda tenta entrar, mas a porta fecha em seguida. O cachorro em desespero corre atrás do veículo, mas sem sucesso. Outras imagens mostra o cachorrinho perdido no meio do trânsito da avenida movimentada.

Abandonar animais domésticos, como cães e gatos, é considerado crime no Brasil e pode resultar em pena de prisão. A prática é enquadrada como maus-tratos pela Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), que prevê punições para quem submeter animais a situações de sofrimento, negligência ou abandono. Desde 2020, a legislação passou a prever penas mais duras para casos envolvendo cães e gatos.

A legislação estabelece que quem abandonar cães ou gatos pode ser condenado a reclusão de dois a cinco anos, além de pagamento de multa e proibição de manter a guarda de animais. A pena pode ser ainda maior se o abandono resultar na morte do animal, podendo ser aumentada de um sexto a um terço.

O abandono é considerado uma forma de maus-tratos porque expõe os animais a diversos riscos, como fome, sede, doenças, atropelamentos e violência.

A reportagem do Grupo Liberal procurou a Polícia Civil e os órgãos da Prefeitura Municipal de Belém, responsáveis pela defesa dos direitos dos animais e da segurança, para se manifestarem sobre o assunto e aguarda o posicionamento.

Os crimes de abandono de animais também podem ser denunciados por meio do telefone da Polícia no 190. Ou diretamente na Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) é um órgão da Polícia Civil do Pará, responsável por investigar crimes ambientais e de maus-tratos a animais silvestres e domésticos. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (91) 3238-1225 ou pelo 181.