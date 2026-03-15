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Polícia

Suspeito de agredir companheira é preso em flagrante em Ulianópolis

O homem foi detido na noite de sábado (14), no bairro Vitório Deprá

O Liberal

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de agredir a companheira no município de Ulianópolis, no nordeste do Pará. O suspeito foi autuado na noite de sábado (14), no bairro Vitório Deprá, e deve responder pelos crimes de lesão corporal e dano no contexto de violência doméstica, enquadrados na Lei Maria da Penha.

De acordo com informações da polícia, a equipe de plantão foi acionada por telefone após a denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro em uma residência. Ao chegarem ao endereço indicado, os agentes encontraram o suspeito e confirmaram a situação relatada.

A vítima relatou aos policiais que teria sido esganada pelo namorado durante uma discussão, ficando com marcas visíveis no pescoço. Ela também informou que o homem quebrou seu aparelho celular durante o episódio de agressão.

Diante dos indícios e do depoimento da vítima, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ulianópolis, onde foi autuado em flagrante. Além de responder pelo crime de lesão corporal, com agravante por se tratar de uma mulher, o suspeito também deve ser autuado por dano, devido a ter quebrado o celular da vítima.

A vítima recebeu atendimento médico e foi orientada sobre o direito às medidas protetivas de urgência. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. “A Polícia Civil informa que equipes da Delegacia de Ulianópolis prenderam, em flagrante delito, um homem por lesão corporal no âmbito da violência doméstica e dano. Ele foi conduzido para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis e está à disposição da Justiça”, comunicou.

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