Duplo homicídio em Marituba é investigado e suspeita é de 'tribunal do crime'

Dois homens foram encontrados mortos em uma área de mata atrás do condomínio Residencial Viver Melhor, no município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), na noite deste sábado (14). As vítimas foram identificadas como Marcos Vitor da Silva Cordeiro e Marciel Harras Caripunas. Os corpos das duas vítimas estavam com as mãos amarradas nas costas e com várias perfurações de faca na região do pescoço e cabeça.

A forma como os corpos foram encontrados possuem características similares a crimes praticados por organizações criminosas. De acordo com moradores do local, as duas vítimas teriam sido mortos por integrantes de uma facção criminosa, após passarem por um chamado “tribunal do crime”.

O duplo homicídio ocorreu alguns dias depois de equipes da Polícia Militar localizarem uma quantidade de drogas, em uma área próxima. A suspeita é que os dois homens tenham sido condenados pela facção criminosa por não terem escondido corretamente os entorpecentes da Polícia.

A Polícia Civil do Pará informou, por meio de nota, que a Seccional Urbana de Marituba apura as circunstâncias do crime que teve como vítimas Maciel Harras Caripunas e Marcos Vitor da Silva Cordeiro. Perícias foram solicitadas e demais procedimentos investigativos estão em andamento