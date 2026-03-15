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Polícia

Suspeito de tentativa de feminicídio, tortura e incêndio criminoso é preso em Quatro Bocas

A prisão ocorreu na madrugada de sábado (14), após diligências iniciadas a partir de uma denúncia de agressão

O Liberal
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Suspeito de tentativa de feminicídio, tortura e incêndio criminoso é preso em Quatro Bocas. (Foto: Polícia Civil)

Um suspeito de tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, violência doméstica, tortura e incêndio criminoso foi preso pela Polícia Civil no distrito de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O homem foi autuado na madrugada de sábado (14), após diligências iniciadas pela equipe policial a partir de uma denúncia de agressão registrada na noite da última sexta-feira (13).

De acordo com o delegado Gustavo Ferreira, titular da Delegacia de Quatro Bocas, o suspeito, companheiro da vítima, iniciou as agressões ainda na tarde de sexta-feira. “De imediato nossa equipe policial iniciou diligências e apurou que o agressor, companheiro da vítima, passou a agredi-la fisicamente na tarde de sexta-feira. Durante a ação criminosa, o indivíduo espancou a vítima, que caiu ao solo, e continuou a desferir socos contra o rosto dela”, explicou o delegado.

Tentativa de feminicídio

Segundo as investigações, a vítima conseguiu se desvencilhar das agressões e fugir do local. Em seguida, o agressor teria buscado uma faca para tentar atingi-la e ainda arremessou pedras em sua direção. Familiares que presenciaram a ação prestaram socorro e levaram a vítima para um local seguro.

Após as agressões à mulher, o suspeito ainda foi até a casa da vítima e ateou fogo no local, provocando um incêndio. “Frustrado por não conseguir consumar o crime de feminicídio, o agressor dirigiu-se à residência da vítima, que naquele momento estava vazia, e ateou fogo no imóvel, provocando incêndio na casa. Após levantamentos, nós identificamos que o suspeito estaria em fuga, tentando deixar o município com seus pertences. Em continuidade às diligências, nós o localizamos na rodovia PA-140, onde foi realizada sua captura e prisão”, continuou o delegado Gustavo Ferreira.

A vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para atendimento médico, onde foram constatadas diversas lesões decorrentes das agressões. Durante a avaliação clínica, também foram identificadas marcas no corpo compatíveis com queimaduras provocadas por cigarro, indicando outros episódios de violência extrema praticados pelo suspeito.

“Diante de todos esses fatos, o agressor recebeu voz de prisão em flagrante por tentativa de feminicídio, violência doméstica, tortura e incêndio criminoso. Nós o conduzimos para a Delegacia de Quatro Bocas para que fossem adotadas as medidas legais cabíveis. Ele já está à disposição da Justiça”, concluiu o delegado Gustavo Ferreira.

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