Motociclista morre em acidente de trânsito na BR-155, próximo a Rio Maria

Um homem identificado como Danilo Ferreira morreu na noite de sábado (14) após um acidente de trânsito na BR-155, nas proximidades do município de Rio Maria, no sul do Pará. De acordo com as informações iniciais, outros condutores que passavam pela área teriam encontrado a vítima caída na pista.

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 20h, motoristas que passavam pela rodovia acionaram a corporação após perceberem um homem ferido na pista. O local do acidente fica a cerca de sete quilômetros da cidade, no sentido município de Xinguara, nas proximidades de um bueiro.

Uma equipe da PM foi até o local e confirmou a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Xinguara também foi acionado e, ao chegar, constatou que a vítima já estava sem vida.

Inicialmente, o homem não portava documentos e não havia sido identificado. Posteriormente, ele foi reconhecido como Danilo Ferreira. Segundo informações, ele conduzia uma motocicleta Honda Titan 125 preta. Pessoas no local relataram que a vítima ainda estava com vida após o acidente. Mas não resistiu e evoluiu a óbito.

Uma segunda pessoa, que ainda não teve a identidade divulgada, teria ficado ferida e foi socorrida para um hospital da região. Até o momento, não há confirmação se o ferido estava na mesma motocicleta da vítima ou se conduzia um outro veículo.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Testemunhas que passavam pelo local relataram que o trecho da rodovia estava bastante escuro, já que os postes de energia da área estariam sem iluminação, o que pode ter contribuído para o acidente.

A Polícia Civil foi acionada para realizar os procedimentos legais e dar início às investigações. O corpo de Danilo foi removido por uma funerária após a liberação das autoridades.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.