Polícia

Polícia

Suspeito de furtos, ‘Dean’ é morto a tiros em São Domingos do Araguaia, no sudeste do Pará

O corpo dele foi encontrado por moradores da região, na noite de sexta-feira

O Liberal
fonte

A vítima foi identificada como Gildean Amorim dos Santos, conhecido como ‘Dean’ (Foto: Divulgação | Portal Correio de Carajás)

Um homicídio foi registrado no loteamento Vitória, em São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense, na noite de sexta-feira (6). A vítima foi identificada como Gildean Amorim dos Santos, mais conhecido como ‘Dean’.

O corpo dele foi encontrado por moradores da região, caído ao lado da bicicleta que utilizava no momento do crime. Próximo à vítima também havia uma sacola contendo um isqueiro e uma garrafa de bebida alcoólica. Ainda segundo o portal Correio de Carajás, a dinâmica do homicídio ainda é desconhecida e está sendo investigada pela Polícia Civil, que busca esclarecer como ocorreu a ação criminosa.

A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, onde isolou e preservou a área até a chegada de policiais civis, que devem instaurar um inquérito para apurar o caso, com a coleta de depoimentos de testemunhas e outras diligências investigativas. O corpo de Gildean foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde passou por exames de necropsia.

image Suspeito de tentativa de feminicídio em Goiás é preso em São Domingos do Araguaia
A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (5)

image Jovem encontrada morta em córrego no Pará pode ter sofrido asfixia mecânica
Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada morta em um córrego no município de São Domingos do Araguaia no último dia 22

Ainda segundo a publicação, Dean possuía registros policiais recentes. No dia 20 de fevereiro, ele foi conduzido à delegacia de São Domingos do Araguaia após ser flagrado furtando cachos de banana. Na ocasião, conseguiu fugir da unidade policial pulando o muro para dentro da Escola Estadual Elza Maria Correia Dantas.

Poucos dias depois, em 23 de fevereiro, voltou a ser detido após ser flagrado com um saco contendo fios de energia elétrica que haviam sido furtados de uma residência. Na ocasião, ele foi interceptado por agentes do Departamento Municipal de Trânsito Urbano (DMTU) e conduzido novamente à delegacia, onde permaneceu preso por alguns dias. Moradores da cidade apontavam Gildean como suspeito de envolvimento em diversos furtos registrados recentemente.

 

Palavras-chave

suspeito de furtos, ‘Dean’ é morto a tiros em são domingos do araguaia, no sudeste do pará

jornal amazônia
Polícia
.
