Jovem encontrada morta em córrego no Pará pode ter sofrido asfixia mecânica

A causa da morte de Elane Carvalho Freire, de 21 anos - encontrada em um córrego ao lado de uma imobiliária em São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense, na última quinta-feira (22) - pode ter sido por asfixia mecânica por insuficiência respiratória, com presença de água nos pulmões, conforme informações preliminares detalhadas pelo delegado Walter Ruiz, que assumiu o inquérito, em entrevista à imprensa local. As informações são do portal Correio de Carajás.

O delegado informou que há indícios de que a vítima sofreu um trauma na cabeça antes de ser jogada no local, embora essa hipótese ainda dependa da conclusão dos laudos periciais. Ele explicou que já foram feitas dez requisições periciais e que 15 laudos seguem pendentes, todos sob responsabilidade da Polícia Científica, que, segundo ele, tem empenhado todos os esforços necessários.

Ainda conforme o delegado, a investigação já reúne um volume expressivo de documentos, perícias e medidas cautelares, com o objetivo de esclarecer as circunstâncias do crime e identificar a autoria com rigor técnico. Ele destacou que a atuação da Polícia Civil no caso começou antes mesmo da localização do corpo.

O procedimento investigativo, segundo detalhou, já soma cerca de 350 páginas e inclui medidas cautelares consideradas mais invasivas, todas autorizadas pelo Judiciário. Ele reforçou que a equipe busca garantir os direitos constitucionais de todos os envolvidos, ao mesmo tempo em que trabalha por uma solução justa para o caso de Elane.

Entre as ações recentes, o delegado mencionou que, na quarta-feira (28), foi cumprida uma busca domiciliar e realizada uma exploração detalhada nos locais relacionados ao crime. No ponto onde o corpo foi encontrado, investigadores identificaram elementos que sugerem que Elane teria sido lançada no córrego já desacordada.

Ele acrescentou que a Polícia Científica tem deslocado equipes de Marabá para auxiliar nos trabalhos em São Domingos do Araguaia. O delegado afirmou ainda que parte das informações permanece sob sigilo para não comprometer a investigação. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso á PC. A reportagem aguarda retorno.

O crime

Elaine Freitas Carvalho, de 21 anos, foi encontrada morta em um córrego no município de São Domingos do Araguaia, e havia descoberto um dia antes de morrer que uma foto íntima sua estava sendo compartilhada nas redes sociais. A informação foi confirmada por familiares em entrevista à imprensa local. Eles relataram mudanças no comportamento da vítima após tomar conhecimento do vazamento. A jovem foi localizada sem vida na manhã de quinta-feira (22).

Segundo a família, Elaine contou à mãe e à irmã sobre a imagem que circulava na internet e pediu que o caso não fosse comentado com outros parentes, por se sentir constrangida. A mãe da jovem, Maria Dalva Carvalho, disse estar devastada e cobrou justiça pelo crime.

“Eu estou desesperada. Nunca achei que um dia ia passar por isso na minha vida. Eu quero justiça. Estou pedindo justiça pelo que fizeram com a minha filha, porque não está sendo fácil. A filha dela pergunta se a mãe vai voltar. Eu digo que ela saiu. Mas depois vou ter que conversar com ela, com calma, e contar o que houve”, declarou.