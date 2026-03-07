motociclista morre após colisão com caçamba no bairro aeroporto, em tailândia

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito em Tailândia, no nordeste paraense, na madrugada deste sábado (7). Segundo as primeiras informações, chovia bastante no momento em que o condutor da moto colidiu violentamente com a traseira da caçamba, que estava estacionada na travessa dos Açougueiros, no bairro Aeroporto.

Ainda de acordo com o portal Tailândia, o impacto foi tão grande que a motocicleta ficou completamente destruída. A vítima, que ainda não foi identificada, sofreu um corte profundo na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Moradores da área contaram que acordaram com o barulho da colisão. As polícias Civil e Militar estiveram no local para o isolamento da área e os procedimentos de praxe. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para a realização da perícia.