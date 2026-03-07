Capa Jornal Amazônia
Polícia

Motociclista morre após colisão com caçamba no bairro Aeroporto, em Tailândia

Na hora do acidente chovia bastante na cidade

O Liberal
fonte

O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, em Tailândia, no nordeste do Pará (Foto: Reprodução | Portal Tailândia)

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito em Tailândia, no nordeste paraense, na madrugada deste sábado (7). Segundo as primeiras informações, chovia bastante no momento em que o condutor da moto colidiu violentamente com a traseira da caçamba, que estava estacionada na travessa dos Açougueiros, no bairro Aeroporto.

Ainda de acordo com o portal Tailândia, o impacto foi tão grande que a motocicleta ficou completamente destruída. A vítima, que ainda não foi identificada, sofreu um corte profundo na cabeça e não resistiu aos ferimentos.

Moradores da área contaram que acordaram com o barulho da colisão. As polícias Civil e Militar estiveram no local para o isolamento da área e os procedimentos de praxe. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí para a realização da perícia.

