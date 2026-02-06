Capa Jornal Amazônia
Polícia

Polícia

Suspeito de tentativa de feminicídio em Goiás é preso em São Domingos do Araguaia

A ação ocorreu na tarde de quinta-feira (5)

O Liberal
fonte

Suspeito de tentativa de feminicídio em Goiás é preso em São Domingos do Araguaia. (Foto: Imagem ilustrativa / Freepik)

Um homem suspeito de tentar matar uma mulher no estado de Goiás foi capturado pela Polícia Civil do Pará na tarde de quinta-feira (5), no município de São Domingos do Araguaia, no sudeste paraense. A ação ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva pelo crime, que ocorreu no município de Aparecida de Goiânia.

O suspeito estava na situação de foragido. A ordem judicial contra ele foi expedida pela Comarca de Aparecida de Goiânia com base no artigo 121 do Código Penal.

Com os dados em mãos, equipes da Polícia Civil do Pará se deslocaram até um conjunto de quitinetes localizado na Travessa Professor Raimundo Nonato, no bairro Vila Moisés. A prisão ocorreu por volta das 17h, quando os investigadores encontraram o suspeito no endereço indicado.

Segundo as investigações, a localização do investigado foi possível após informações repassadas pela Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo de Investigação de Homicídios, que comunicou o paradeiro do foragido às autoridades paraenses. Após a captura, o homem foi conduzido à unidade policial, onde foram adotados os procedimentos legais. Ele permanece à disposição da Justiça.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

