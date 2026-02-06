Investigado por estupro no Mato Grosso é preso no Pará

Um homem de 40 anos, já condenado por estupro e investigado por um novo crime de mesma natureza no estado do Mato Grosso, foi preso pela Polícia Civil em Novo Progresso, no sudoeste do Pará. O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido em uma ação conjunta entre a PCPA e PCMT na quinta-feira (5).

A captura do suspeito ocorreu após troca de informações entre as forças de segurança dos dois estados. Segundo as investigações, o modo de atuação do homem levanta a suspeita de que outras vítimas possam ter sido atacadas ao longo dos anos, além dos dois casos já confirmados. Com as apurações, foi possível estabelecer uma ligação entre o crime mais recente, que ocorreu no dia 28 de janeiro deste ano no município de Colíder, e um estupro ocorrido em Sinop, há cerca de dez anos. Neste último, o suspeito já havia sido condenado e cumpria pena. Ainda conforme as investigações, a repetição do padrão de comportamento indica a possibilidade de outros crimes durante esse período.

A prisão preventiva do suspeito foi decretada pela Justiça. O suspeito passou por audiência de custódia no Pará e deve passar pelos procedimentos para ser transferido para Colíder, onde tramita a investigação do último crime.

Em nota, a Polícia Civil do Pará confirmou que, por meio da Delegacia de São Domingos do Araguaia, cumpriu um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Aparecida de Goiânia (GO). "A captura ocorreu após informações repassadas pela Polícia Civil de Goiás, que indicaram que o suspeito estava residindo no município paraense. O homem permanece à disposição da Justiça", comunicou.

Crime em Colíder

A Polícia Civil de Mato Grosso apurou que o estupro ocorrido em Colíder aconteceu na zona rural do município. Conforme relato da vítima, o suspeito aguardou a saída do marido da residência para invadir o local, ameaçou a mulher com uma faca, simulou um assalto, amarrou a vítima e cometeu o abuso sexual.

Com o registro da ocorrência, equipes da Polícia Civil iniciaram diligências e conseguiram identificar o autor, que já possuía condenação por estupro em Sinop, em 2016, utilizando o mesmo modo de agir. À época, o investigado trabalhava como pedreiro e se valia da função para observar e escolher as vítimas. Após a identificação, foi constatado que o suspeito havia deixado Mato Grosso e se refugiado no Pará, o que motivou o pedido de apoio à Polícia Civil paraense, responsável pela prisão.

Crime em Sinop

O primeiro crime atribuído ao investigado ocorreu em 6 de setembro de 2016, no município de Sinop, e envolveu estupro seguido de roubo. Na ocasião, o homem invadiu a residência da vítima com o rosto encoberto, armado com uma faca, ameaçou a mulher, amarrou seus braços e praticou o abuso sexual. Durante a ação, ele também roubou cerca de R$ 500. Após diligências, o suspeito foi preso cerca de 20 dias depois do crime, condenado e cumpria pena quando passou a ser investigado pelo novo caso em Colíder.