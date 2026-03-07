Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Líder intermediário de facção criminosa do Pará é preso no Ceará

Homem apontado como “torre” da organização criminosa foi localizado em imóvel com piscina, churrasqueira e carro de luxo na Região Metropolitana de Fortaleza

Da Redação
fonte

A abordagem foi realizada em um imóvel localizado na Rua Raimundo Ferreira, em Horizonte. Após ser localizado pelas equipes, o suspeito foi detido e conduzido à unidade policial competente para a adoção dos procedimentos cabíveis (Foto: Reprodução/PMCE)

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa com atuação no Pará foi preso na sexta-feira (6), na cidade de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). O suspeito foi localizado em uma casa de veraneio com piscina, churrasqueira e carro de luxo.

A prisão ocorreu durante uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco-CE) e no Pará (Ficco-PA). Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o homem possuía um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

De acordo com informações levantadas pelos setores de inteligência, o suspeito exercia a função conhecida como “torre” dentro da estrutura da organização criminosa. Essa posição é considerada intermediária na hierarquia do grupo e envolve o repasse de ordens da cúpula, além do monitoramento de atividades criminosas.

Ainda conforme a PMCE, o homem também era responsável por coordenar integrantes da facção em determinadas áreas e transmitir informações externas para os líderes do grupo, o que lhe rendia a posição de “líder intermediário”.

A abordagem foi realizada em um imóvel localizado na Rua Raimundo Ferreira, em Horizonte. Após ser localizado pelas equipes, o suspeito foi detido e conduzido à unidade policial competente para a adoção dos procedimentos cabíveis.

A prisão faz parte das ações integradas entre forças de segurança de diferentes estados para combater a atuação de organizações criminosas com ramificações fora do Pará.

