Mais de meia tonelada de pescado irregular é apreendido pela Base Fluvial Candiru

Mais de meia tonelada de pescado foi apreendida por agentes da Base Fluvial Integrada Candiru, localizada no estreito de Óbidos, na região de integração do Baixo Amazonas, na tarde da última sexta-feira (6). A equipe de segurança apreendeu no total 605 quilos de pescado transportados de forma irregular em uma embarcação oriunda da cidade de Manaus (AM), com destino a Santarém, no oeste paraense. A ação foi realizada durante fiscalização de rotina das equipes de segurança que atuam na base.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Ed-Lin Anselmo, destacou que as ações integradas reforçam o combate a diferentes tipos de crime na malha fluvial do Estado. “As fiscalizações na região têm apresentado resultados positivos na identificação de cargas ilícitas, como nessa apreensão de pescado que não possuía a documentação exigida para transporte. Nossos agentes atuam de forma permanente no enfrentamento ao tráfico de drogas, mas também no combate aos crimes ambientais”, afirmou o secretário.

A carga irregular foi identificada após a abordagem à embarcação “Ana Beatriz”, procedente da cidade de Manaus. Durante a vistoria, as equipes do Grupamento Fluvial (Gflu), em conjunto com guarnições da Polícia Militar, localizaram o pescado transportado sem a documentação legal exigida para transporte e comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 35 quilos de peixe da espécie pirarucu e 570 quilos de surubim, totalizando 605 quilos de pescado. Após os procedimentos legais, todo o material apreendido foi destinado à doação para comunidades da região.