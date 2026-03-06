Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Uepa abre inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes em diversos municípios

Inscrições gratuitas para mais de 160 vagas em cursos de graduação da Uepa vão até 11 de março

Jéssica Nascimento
fonte

Calouros comemoram entrada na Universidade Estadual do Pará. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) anunciou nesta sexta-feira (6) a abertura das inscrições para o Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026 (Prosel VR 2026), que visa preencher vagas em cursos de graduação da instituição. A seleção será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 ou 2025 e é destinada a candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas de 6 a 11 de março e deverão ser realizadas exclusivamente online, no site https://prosel.uepa.br/proselvr2026. Para se inscrever, o candidato deve acessar o sistema de inscrição, preencher o formulário eletrônico e informar o número de inscrição do Enem, podendo utilizar as notas de qualquer uma das edições do exame entre 2023 e 2025.

Ao todo, são oferecidas mais de 160 vagas em diversos cursos e municípios, incluindo: Matemática em Altamira, Física em Barcarena, Física em Castanhal, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Matemática e Química em Conceição do Araguaia, Engenharia Florestal em Marabá, Design, Engenharia Ambiental e Sanitária, e Engenharia Florestal em Paragominas, além de Engenharia de Produção, Ciências Sociais e Filosofia em São Miguel do Guamá.

A classificação dos candidatos será feita com base na média das notas do Enem, conforme o ano indicado pelo candidato no momento da inscrição. Haverá um bônus de 10% na média para os candidatos que tenham concluído o ensino médio no estado do Pará.

As vagas serão distribuídas conforme a política de ações afirmativas da Uepa, com 50% delas reservadas para candidatos de escolas públicas, além de cotas para estudantes de baixa renda, candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O resultado das inscrições aptas à homologação será divulgado no dia 12 de março, e o resultado final do processo seletivo sairá no dia 18 de março. A matrícula dos candidatos classificados ocorrerá nos dias 19 e 20 de março.

Todas as informações, incluindo o edital completo, cronograma e o acesso ao sistema de inscrição, estão disponíveis no site oficial da Uepa.

Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026 (Prosel VR 2026)

  • Período de inscrição: 6 a 11 de março de 2026
  • Inscrição: Gratuita e exclusivamente online no site prosel.uepa.br/proselvr2026
  • Critério de seleção: Notas do Enem (edições 2023, 2024 ou 2025)
  • Público-alvo: Candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio
  • Resultado das inscrições aptas à homologação: 12 de março de 2026
  • Resultado final do processo seletivo: 18 de março de 2026
  • Matrícula dos classificados: 19 e 20 de março de 2026
