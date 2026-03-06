Uepa abre inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes em diversos municípios

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) anunciou nesta sexta-feira (6) a abertura das inscrições para o Processo Seletivo para Vagas Remanescentes 2026 (Prosel VR 2026), que visa preencher vagas em cursos de graduação da instituição. A seleção será feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2023, 2024 ou 2025 e é destinada a candidatos que já tenham concluído o Ensino Médio.

As inscrições, que são gratuitas, estarão abertas de 6 a 11 de março e deverão ser realizadas exclusivamente online, no site https://prosel.uepa.br/proselvr2026. Para se inscrever, o candidato deve acessar o sistema de inscrição, preencher o formulário eletrônico e informar o número de inscrição do Enem, podendo utilizar as notas de qualquer uma das edições do exame entre 2023 e 2025.

Ao todo, são oferecidas mais de 160 vagas em diversos cursos e municípios, incluindo: Matemática em Altamira, Física em Barcarena, Física em Castanhal, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Matemática e Química em Conceição do Araguaia, Engenharia Florestal em Marabá, Design, Engenharia Ambiental e Sanitária, e Engenharia Florestal em Paragominas, além de Engenharia de Produção, Ciências Sociais e Filosofia em São Miguel do Guamá.

A classificação dos candidatos será feita com base na média das notas do Enem, conforme o ano indicado pelo candidato no momento da inscrição. Haverá um bônus de 10% na média para os candidatos que tenham concluído o ensino médio no estado do Pará.

As vagas serão distribuídas conforme a política de ações afirmativas da Uepa, com 50% delas reservadas para candidatos de escolas públicas, além de cotas para estudantes de baixa renda, candidatos negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

O resultado das inscrições aptas à homologação será divulgado no dia 12 de março, e o resultado final do processo seletivo sairá no dia 18 de março. A matrícula dos candidatos classificados ocorrerá nos dias 19 e 20 de março.

Todas as informações, incluindo o edital completo, cronograma e o acesso ao sistema de inscrição, estão disponíveis no site oficial da Uepa.

