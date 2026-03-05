Quando acaba o inverno amazônico? Chuvas seguem nos próximos meses

Nos últimos dias, os paraenses têm enfrentado chuvas frequentes, céu nublado e temperaturas mais amenas, cenário típico do chamado “inverno amazônico”. A sensação de clima mais fechado levanta a dúvida entre moradores da região: afinal, até quando vai durar o período chuvoso no Pará? De acordo com especialistas em clima, a temporada de chuvas na Amazônia começou em dezembro e deve seguir até o mês de maio.

☔ O período é marcado por alta umidade, calor abafado e pancadas de chuva regulares, especialmente na capital paraense e em outras áreas da região Norte. Segundo projeção do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), grande parte dos estados da região deve registrar volumes de chuva acima da média histórica, além de temperaturas elevadas ao longo dos próximos meses.

VEJA MAIS

Pico das chuvas ocorre entre março e abril

Em Belém e em diversas áreas do Pará, março e abril costumam concentrar o pico das chuvas. Durante esse período, as pancadas podem ocorrer praticamente todos os dias, geralmente no período da tarde ou da noite. No entanto, o clima começa a melhorar em junho.

A previsão indica que março terá alta umidade e precipitações frequentes, mantendo o padrão típico do período chuvoso. Esse cenário contribui para dias com céu mais fechado e sensação térmica diferente do restante do ano.

Inverno amazônico não é inverno?

Apesar do nome popular, o chamado “inverno amazônico” não corresponde ao inverno do ponto de vista científico. Na verdade, nesse período o Hemisfério Sul ainda está no verão, estação que segue até 20 de março de 2026.

O termo se popularizou na região por conta da maior quantidade de chuvas e da formação constante de nuvens, o que faz os dias parecerem mais frios ou nublados em comparação com outras épocas do ano. Do ponto de vista climatológico, as estações do ano têm datas definidas, mas na Amazônia a percepção das mudanças climáticas ocorre principalmente pela variação entre períodos mais chuvosos e mais secos.

O inverno amazônico tem chuvas intensas nos meses de março e abril. (Foto: Ivan Duarte / O Liberal / Arquivo)

Tempo começa a melhorar a partir de junho

De forma geral, o período de chuvas mais intensas deve seguir até maio, com melhora gradual do tempo ao longo de junho. Mesmo assim, ainda podem ocorrer pancadas isoladas nesse período. Durante a fase mais instável do clima, também podem ocorrer mudanças rápidas nas condições do tempo, com possibilidade de chuvas intensas e ventos moderados a fortes.

Esses fenômenos são considerados comuns durante a fase mais chuvosa do ano na Amazônia e exigem atenção da população, especialmente durante tempestades mais fortes.