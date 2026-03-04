Moradores de Melgaço, no Marajó, recebem atendimento médico especializado durante ação da Marinha

O município de Melgaço recebeu, nesta quarta-feira (4), o Navio Auxiliar “Pará”, que navega pela ilha do Marajó levando atendimento médico especializado à população com pouco ou nenhum acesso a serviços básicos de saúde. A iniciativa é realizada pela Marinha do Brasil, por meio do Comando do 4º Distrito Naval, e integra a Ação Cívico-Social I – “Chance para todos”.

A embarcação já passou pelos municípios de Oeiras do Pará e Breves e, após Melgaço, seguirá para o município de Portel, onde os atendimentos serão realizados nos dias 7 e 8 de março.

A imagem em destaque mostra a população na iniciativa da Marinha do Brasil. (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Durante a ação, serão oferecidas consultas com especialistas da Marinha do Brasil, incluindo clínicos gerais, pediatras, ginecologistas, nutricionistas, psicólogos e dentistas. Também estarão disponíveis exames laboratoriais e de mamografia.

Equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Pará e de secretarias municipais realizarão testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de vacinação.

Outros serviços

Parcerias com órgãos públicos viabilizaram diversos serviços à população. O Ministério Público presta atendimento e orientação jurídica. A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará é responsável pela emissão de certidões de nascimento, casamento e óbito, carteira de artesão, carteira do empreendedorismo, primeiro ofício e carteira de trabalho digital.

Já a Justiça Federal oferecer serviços relacionados à aposentadoria rural, auxílio-doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS) à pessoa com deficiência e ao idoso, consignações junto ao INSS, ações de danos morais e materiais, pensão por morte rural, salário-maternidade e seguro-defeso.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social realiza a emissão de carteiras de identidade. A programação inclui ainda palestras de prevenção a acidentes de escalpelamento e a violências.