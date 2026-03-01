Pesca do mapará é liberada neste domingo (1º) e movimenta municípios do interior do Pará

Está oficialmente aberta, a partir deste domingo (1º), a temporada de pesca do mapará no Pará. A liberação ocorre após o período de defeso, quando a captura da espécie é proibida para garantir a reprodução e a preservação dos estoques naturais.

A retomada da atividade mobiliza comunidades ribeirinhas em municípios como Cametá, Limoeiro do Ajuru e Igarapé-Miri, onde a pesca artesanal é uma das principais fontes de renda. A abertura também é celebrada em cidades como Abaetetuba e Oeiras do Pará.

Além do impacto econômico, o início da safra é marcado por tradições que atravessam gerações. Uma das mais conhecidas é o “borqueio”, prática em que embarcações se posicionam em círculo para capturar o peixe, simbolizando união e trabalho coletivo.

Em Cametá, cerca de 55 comunidades participam diretamente da atividade, que também representa identidade cultural para a região. O mapará, comum na bacia do Tocantins, é presença frequente na culinária paraense, servido frito ou acompanhado de açaí.

A abertura da temporada conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), que incentiva eventos tradicionais que marcam o retorno da atividade após o defeso.

Regras permanecem

Apesar da liberação, órgãos de fiscalização reforçam que continuam valendo normas como o respeito ao tamanho mínimo de captura e a proibição de equipamentos considerados predatórios. O objetivo é assegurar a sustentabilidade da espécie e manter a atividade para as próximas gerações.

A expectativa dos pescadores é de uma safra produtiva, que contribua para fortalecer a economia regional e garantir o sustento de milhares de famílias que dependem diretamente da pesca artesanal no Pará.