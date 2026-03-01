Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Prefeitura de Bragança monta força-tarefa para ajudar moradores após forte chuva

No sábado, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa dentro de casa em uma região alagada

Saul Anjos
fonte

Cidade de Bragança no nordeste do Pará sofre com os alagamentos neste sábado (28). (Reprodução redes sociais)

Uma força-tarefa foi montada para atuar em Bragança em decorrência das fortes chuvas associadas à maré alta. No sábado (28/2), o município atingido foi fortemente atingido por um temporal desde a madrugada. No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa dentro de casa em uma região alagada. De acordo com a gestão municipal, as ações incluem monitoramento das áreas impactadas, suporte às comunidades, atendimento de urgência e emergência, organização do tráfego em pontos críticos e adoção de medidas emergenciais para minimizar os danos provocados pelas chuvas.

Em um comunicado enviado à Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Bragança informou que a operação reúne equipes da Prefeitura de Bragança, Defesa Civil do Estado e do Município, Corpo de Bombeiros, SAMU, Demutran, Guarda Municipal, Polícia Militar, “que estão mobilizadas para garantir resposta rápida às ocorrências registradas e prestar assistência às famílias atingidas”.

Além disso, a prefeitura afirmou que segue acompanhando a situação de forma permanente, atuando de maneira integrada, com agilidade e responsabilidade, com o objetivo de reduzir os impactos e assegurar a proteção da população. 

O prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, divulgou nota nas redes sociais sobre o enfrentamento aos alagamentos. "Montamos uma grande força-tarefa para enfrentar os alagamentos que atingem nossa cidade, após as últimas horas de chuva somada à maré alta", disse.

"Já mobilizei a Defesa Civil, o Demutran, a Guarda Civil, nossas equipes de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, além do SAMU. Estamos nas ruas, atuando de forma integrada nas áreas mais afetadas garantindo atendimento rápido, organizando o trânsito e dando total suporte às famílias que mais precisam", completou.

Pará
.
