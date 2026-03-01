Prefeitura de Bragança monta força-tarefa para ajudar moradores após forte chuva

Uma força-tarefa foi montada para atuar em Bragança em decorrência das fortes chuvas associadas à maré alta. No sábado (28/2), o município atingido foi fortemente atingido por um temporal desde a madrugada. No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros resgatou uma idosa dentro de casa em uma região alagada. De acordo com a gestão municipal, as ações incluem monitoramento das áreas impactadas, suporte às comunidades, atendimento de urgência e emergência, organização do tráfego em pontos críticos e adoção de medidas emergenciais para minimizar os danos provocados pelas chuvas.

Em um comunicado enviado à Redação Integrada de O Liberal, a Prefeitura de Bragança informou que a operação reúne equipes da Prefeitura de Bragança, Defesa Civil do Estado e do Município, Corpo de Bombeiros, SAMU, Demutran, Guarda Municipal, Polícia Militar, “que estão mobilizadas para garantir resposta rápida às ocorrências registradas e prestar assistência às famílias atingidas”.

Além disso, a prefeitura afirmou que segue acompanhando a situação de forma permanente, atuando de maneira integrada, com agilidade e responsabilidade, com o objetivo de reduzir os impactos e assegurar a proteção da população.

O prefeito de Bragança, Dr. Mário Júnior, divulgou nota nas redes sociais sobre o enfrentamento aos alagamentos. "Montamos uma grande força-tarefa para enfrentar os alagamentos que atingem nossa cidade, após as últimas horas de chuva somada à maré alta", disse.

"Já mobilizei a Defesa Civil, o Demutran, a Guarda Civil, nossas equipes de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, além do SAMU. Estamos nas ruas, atuando de forma integrada nas áreas mais afetadas garantindo atendimento rápido, organizando o trânsito e dando total suporte às famílias que mais precisam", completou.