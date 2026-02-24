Vinho de açaí: conheça a bebida artesanal feita no Marajó

Para o paraense, o açaí é presença diária na mesa, quase indispensável na hora do almoço. Consumido tradicionalmente na tigela, acompanhado de farinha ou peixe frito, o fruto ganhou uma versão bem diferente no arquipélago do Marajó: o vinho de açaí, bebida artesanal produzida por famílias ribeirinhas em Afuá como nova alternativa de renda e valorização da cadeia produtiva local.

🍷 Desde o segundo semestre de 2025, cerca de 20 famílias dos assentamentos federais Ilha Araraman e Ilha Charapucu participam de oficinas e receberam kits de fermentação para iniciar a fabricação da bebida. A bebida é produzida nas versões “suave” e “seco”, a partir da fermentação alcoólica da polpa do fruto. A produção ocorre em pequenos lotes.

VEJA MAIS

A iniciativa conta com apoio do escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) e utiliza tecnologia proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Como é feito o vinho de açaí

O vinho de açaí é produzido a partir da fermentação alcoólica da polpa do fruto, principal base da economia local. Após o processo de preparo e fermentação, a bebida é engarrafada e rotulada em unidades de 750 ml.

Em algumas propriedades, cada safra chega a aproximadamente 28 litros. A fabricação é artesanal, com produção limitada e foco na agregação de valor ao açaí.

A proposta da Embrapa é ampliar o aproveitamento da cadeia produtiva e gerar renda para as famílias ribeirinhas. Já a Emater atua na mobilização, orientação técnica e incentivo à diversificação das atividades.

Açaí vira vinho: conheça a bebida artesanal feita no Pará (Dovulgação)

Preço do vinho de açaí e onde comprar

O vinho de açaí produzido em Afuá é vendido a R$ 60 a garrafa de 750 ml. A comercialização ocorre por encomenda e em feiras regionais no Marajó.

Segundo os produtores, quando a remessa fica pronta, grande parte das unidades já tem comprador definido. A estimativa é de lucro superior a 50%, o que torna o produto uma alternativa econômica dentro da cadeia do açaí.

Na comunidade São José do Rio Maniva, uma das famílias já está na terceira safra da bebida. O vinho também passou a integrar o catálogo da marca Art-Mani, ligada à Adincocma, que reúne outros produtos artesanais feitos com sementes de andiroba e pracaxi.