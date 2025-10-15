Pirarucu em lata: conheça o produto em conserva feito com peixe gigante da Amazônia

Ir ao supermercado e encontrar filé de pirarucu enlatado poderia parecer improvável até pouco tempo atrás, mas agora essa novidade 100% brasileira já está disponível nas prateleiras. Lançado por uma empresa nacional, o produto surpreendeu os consumidores e marca a primeira vez que o maior peixe de água doce do Brasil é comercializado em conserva.

O projeto que tornou possível o pirarucu em lata começou em 2023, quando pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolveram a tecnologia de filé em conserva. A partir dessa base, a empresa brasileira Costa Nutrition adaptou o processo e lançou o primeiro produto pronto para consumo feito com o peixe amazônico. Similar às tradicionais sardinhas em lata, o filé de pirarucu conserva a qualidade da carne selvagem, valorizando um dos ingredientes mais nobres da Amazônia.

VEJA MAIS

Segundo a empresa, os peixes são provenientes do manejo sustentável realizado por ribeirinhos da Reserva Extrativista do Médio Juruá, no estado do Amazonas. Esse sistema respeita os ciclos naturais do pirarucu.

O pirarucu (Arapaima gigas) pode chegar a medir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 200 kg. Sua carne é branca, firme, de baixo teor de gordura e rica em proteínas de alto valor biológico. O nome "pirarucu" vem do tupi e significa "peixe vermelho", em referência às escamas avermelhadas que revestem seu corpo.

Pirarucu, o maior peixe amazônico (Bernardo Oliveira - Instituto Mamirauá)

Como é feito o pirarucu em lata?

O produto lançado é o lombo de pirarucu em conserva no azeite extra virgem com alecrim, uma receita desenvolvida pela empresa de enlatados. Cada lata contém 125g de filé de pirarucu, pronto para consumo imediato.

A tecnologia de enlatamento utilizada permite o transporte e armazenamento do produto por longos períodos, sem comprometer suas propriedades nutricionais.

O filé de pirarucu em lata está disponível para compra online, com preço sugerido de R$ 25 por unidade (125g), fora o valor do frete.